“El tarro de pintura negra estaba muy guardado”: El curioso relato del dueño de la piedra del bar San Lorenzo

Horas después de que Alajuelense consiguió la tan deseada copa 31, en San Lorenzo de Desamparados, don David León se puso manos a la obra para cambiar los colores de la famosa piedra que está a la entrada del bar que heredó de su papá, don Héctor León.

A las 6 de la mañana del domingo, don David comenzó a quitar los colores rojo y amarillo que tenía la piedra, en alusión al Club Sport Herediano, para adornar la roca que su padre colocó en 1984 y que desde 1986 se pinta con los colores de los diferentes campeones nacionales.

Don David conversó con La Teja y contó que este año decidió pintar temprano, porque en ocasiones anteriores lo hacía por las tardes y se atrasaba, porque la gente se detenía para ver el proceso y no se concentraba del todo en la pintada.

David León, dueño del Bar San Lorenzo, en Desamparados posa con las famosas piedras y los colores rojo y negro. Fotos: cortesía. (Fotos: cortesía./Fotos: cortesía.)

“A eso de las 9 a.m. ya teníamos listo lo que era el rojo y negro y hoy (martes) ya la terminamos. Un vecino, don Jorge, me ayuda con las decoraciones, él hace unos moldes en cartulina y sobre ellos pintamos el trofeo y este año pusimos el número 31, la frase ‘tricampeones centroamericanos’ y el escudo de la Liga”, contó muy emocionado.

León confesó que la pintura rojo y negra la tenía en una bodega desde hace unos años, pero la roja la aprovechaba más, con los títulos del Team.

“La pintura roja la usaba cuando Heredia quedaba campeón y al tarro de la pintura negra le pasaba dando vueltas para que no se pusiera malo, porque la verdad es que Alajuela viene peleando campeonatos desde hace rato, pero no se le daba.

La piedra del bar San Lorenzo

Jorge, un vecino de don David fue el que se encargó de darle los toques finales a la roca. Fotos: cortesía. (Fotos: cortesía./Fotos: cortesía.)

“El morado y blanco (de Saprissa) aún no lo tenía contemplado, estaba esperando a ver si llegaba a la gran final, para comprar la morada y blanca. El sábado fui a la ferretería a comprar un galón de pintura roja y los detallitos los pusimos en blanco y esa se va reutilizando”, afirmó.

Trabajo con amor

David no es aficionado a ningún equipo, sin embargo, decidió continuar con la tradición de su padre, que pintó la primera piedra cuando el Municipal Puntarenas ganó el torneo de 1986.

“Un cliente, al que le decían Chela fue el que le dio la idea a mi papá. Mi papá puso la piedra, por un tema de seguridad y aunque hoy ya quedó lista, el fin de semana le daré un retoque, porque nos ha pasado que la gente viene a tomarse fotos y se para sobre ella y se raspa un poco la pintura y queda al descubierto el color del campeón anterior.

Las famosas piedras se colocaron en 1984 y dos años se pintó con los colores del Municipal Puntarenas. Fotos: cortesía. (Fotos: cortesía./Fotos: cortesía.)

“El domingo ya había gente tomándose fotos. Mi esposa Lauren y dos de mis hijos, Jafet y Karina son morados y uno, Pablo es liguista y él estaba feliz, porque me decía que tenía rato de no ver la piedra con esos colores. Por supuesto, por muchos torneos esperó que su equipo quedara campeón y hasta ahora”, recalcó.

Para León, la euforia de la gente se resume en que cuando los leones consiguieron el título 30, en diciembre del 2020, el país enfrentaba la pandemia del covid-19 y por eso no se pudo celebrar como debían.

“Todavía sigue pasando gente a tomarse fotos con la piedra, siento que un campeonato muy atípico, este lo están celebrando con todo, por lo que pasaron hace unos años.

“A mí me encanta ver a la gente cuando viene, el domingo llegaron 3 carros juntos, era una familia como de 12 personas y había niños, jóvenes y adultos y me llena de satisfacción, porque la inversión vale la pena, con tal de ver a la gente feliz”, afirmó.

La piedra ha sido la sensación de los aficionados a Alajuelense. Fotos: cortesía. (Fotos: cortesía./Fotos: cortesía.)

Don David afirmó que su hijo tiene un deseo.

“Mi hijo me decía que ojalá la gente de la LDA pudiera traer la copa y tomar una foto, pero creo que cuesta mucho y si lo hicieran, me sentiría muy honrado de que la copa llegue hasta acá”, destacó.