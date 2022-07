Las piedras del Bar San Lorenzo ya tienen los colores del campeón, el Cartaginés

Las piedras que se ubican en el bar San Lorenzo ya tienen los colores del campeón nacional. Cortesía.

El jueves anterior, David León protagonizó un momento histórico cuando tomó una brocha, cogió pintura blanca y azul y por primera vez le dio vida a las dos piedras que se ubican en las afueras del bar San Lorenzo, con los colores del Cartaginés.

León es el encargado de pintar cada término de campeonato, las piedras que están en el negocio que compró su papá hace 45 años, en Desamparados, pero hasta ahora pudo ponerle los colores del cuadro brumoso, que quedó campeón del torneo de Clausura el miércoles anterior, al derrotar a Alajuelense.

[ Anotador del gol que le dio el título al Cartaginés pensó en retirarse ]

De esta manera, Cartaginés entra a la lista selecta de clubes, cuyos colores han quedado plasmados en las emblemáticas piedras. El primero de ellos fue el Municipal Puntarenas, en 1986 y luego han estado otros equipos como Saprissa, Alajuelense, Herediano, Pérez Zeledón, Liberia, Brujas y San Carlos.

“Yo no soy muy futbolero, pero me gusta el Cartaginés y me sentí muy feliz de pintar las piedras con esos colores.

“La pintura la compré el miércoles y la gente me estaba presionando para que las pintara muy temprano. Hace un tiempo tenía una pintura de la Liga, pero la usé para otras cosas y por eso volví a comprar rojo y negro y ahí quedará guardada”, comentó.

La piedra más pequeña tiene hasta el famoso muñeco. Cortesía.

Empunchado

A las 6 de la mañana del jueves, David ya le estaba dando vida a las piedras que compró su tata, a finales de la década de los 80.

Su esposa, Laura Chavez y sus hijos Jafet, Pablo y Karina le ayudan con detalles para dejarlas bien corrongas.

“Tenía la esperanza de que algún día pintaría las piedras con los colores del Cartaginés, luego de lo que pasó en el 2013, con Herediano”. David León, dueño Bar San Lorenzo.

“Usamos pintura brillante, compramos un galón y medio de cada color y mi esposa y mis hijos hacen detalles.

“Para esta piedra hicimos unas papitas, pusimos las 4 estrellas de campeón con sus respectivos años, tiene el escudo del equipo y hasta un muñeco le pusimos”, comentó.

David León pintó las piedras que está afuera del bar San Lorenzo el jueves las 6 a.m. Cortesía.

León contó que no tuvo problemas para pintar las piedras y hasta el clima le ayudó, pues no llovió en todo el día, lo que permitió que la pintura se secara bien.

“Mi hijo Pablo es liguista y por supuesto quería verla pintada de rojo y negro, pero mis demás hijos y mi esposa son saprissistas y como muchos morados, festejaron el título de Cartaginés.

“El título del Cartaginés ha sido una locura, porque hoy (jueves) más de 100 personas han pasado al bar a tomarse fotos con las piedras y así espero sea por un buen tiempo, la gente está disfrutando del título”, manifestó.

David León y su familia se encargan de darle vida a las piedras. Cortesía.

Un poco de historia

Don Héctor León adquirió el Bar San Lorenzo hace 45 años y uno de sus clientes le sugirió que cuando viera una piedra grande la llevara al negocio para que lo protegiera de choques.

Esa primera piedra costó 500 colones y en 1986, otro cliente, conocido como Chela tuvo la idea de pintarla con los colores del campeón del fútbol local, que en ese entonces fue el Municipal Puntarenas.

“Cuando empezó la tradición, Chela ponía la pintura si ganaba Saprissa, porque era morado, pero cuando ganaban los liguistas hacían un rejuntado y entre varios ponían la pintura.

20 veces han pintado las piedras con los colores de Saprissa.

“Mi papá era Herediano y si ganaba Heredia él la pintaba. De hecho, para el campeonato 22 de Herediano, en el 2012 mi papá compró la otra piedra, que le costó ¢150 mil y se pintó por primera vez de rojo y amarillo”, comentó.

León manifestó que los colores que más ha usado para pintar las piedras son el morado y blanco, pues en ese tiempo, Saprissa es el equipo que más títulos ha ganado (20 de 1986 a la fecha) y los aficionados respetan lo que hacen con las piedras.

“La gente no le hace daño a las piedras, respeta el trabajo que hacemos y nos gusta pintar las piedras, es una tradición que no hemos pensado en desaparecer”, manifestó.