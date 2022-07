Anotador del gol que le dio el título al Cartaginés pensó en retirarse

Geovanni Arturo Campos quiso colgar los tacos, pero decidió quedarse en Cartaginés y convetirse en campeón. Instagram.

Geovanni Arturo Campos, anotador del gol que le dio el cuarto título al Cartaginés, pensó meses atrás en colgar los tacos.

Eso le pasó por la cabeza luego de que lo operaran por una lesión en la rodilla izquierda, pero fue aconsejado por la mamá para que no lo hiciera y decidió trabajar en recuperarse y su esfuerzo se vio recompensado.

Campos es delantero, pero el técnico brumoso Géiner Segura le ha dado oportunidad para que se desempeñe como volante y el miércoles entró de cambio en el juego contra Alajuelense al minuto 71.

Este jueves nos contó que entró a la cancha con toda la intención de hacer el gol que necesitaba el cuadro brumoso.

“Esta anotación recompensa el trabajo, el esfuerzo de mis compañeros, la confianza del cuerpo técnico y la junta directiva hacia mi persona”. Geovanni Arturo Campos, jugador Cartaginés.

“Uno tiene el chip de delantero y sabía que me podía quedar la bola, la iba llamando y sentía que podía hacer el gol. Cuando anoté quise celebrarlo, pero no aguanté, me tiré al piso, se me salieron las lágrimas, me invadió la melancolía por todo lo que he sufrido”, contó.

Geovanni le dedicó la anotación a su hija Irina, de 3 añitos, y a su mamá, doña Elizabeth, quien vio el juego desde Estados Unidos, donde vive.

Campos es el orgulloso papá de Irina, de 3 añitos. Cortesía.

De cuna manuda

Arturo es vecino de San Ramón de Alajuela y sus primeros pasos en el balompié los dio vestido de rojo y negro.

Jugó para la Liga en el 2015 y el 2016 y luego pasó a Palmares en la Liga de Ascenso. Su buen desempeño en el club alajuelense hizo que diera el salto a Guadalupe, en primera división, de la mano de Géiner Segura.

“Cuando él se fue para Alajuelense (como asistente de Andrés Carevic), yo me fui para Herediano, tomamos caminos diferentes, pero cuando se le dio la oportunidad de dirigir a Cartago me volvió a llevar; es un técnico que me da la confianza, me anda jalando”, explica.

“A mí me catalogan como delantero, pero estos partidos los he jugado como volante, el técnico me usa así, ya que Marcel (Hernández) es el referente de ataque”, dijo.

26 años tiene Geovanni.

Cuando se incorporó al cuadro de la Vieja Metrópoli, a mediados del año pasado, Arturo se venía recuperando de una lesión en la rodilla izquierda y pensó que todo estaba bien, pero un examen dijo otra cosa.

“Me hicieron una resonancia y (vieron que) me tenían que volver a operar el cartílago y el tiempo de recuperación iba a ser de ocho meses. Cartago se hizo cargo de todo, me ayudaron más de la cuenta para que me recuperara con toda la paciencia del mundo y hace dos meses me recuperé”, afirmó.

El largo tiempo de recuperación hizo que pensara en retirarse del fútbol porque no la estaba pasando nada bien.

“Cuando estaba en Herediano pasaba más cerca de mi familia, porque me iba directo a San Ramón, pero acá vivo solo y me costaba mucho ver a mi hija. Pero mi mamá me aconsejó, en ese tiempo busqué mucho a Dios y pensaba en que había algo bueno detrás de todo eso, de llevar palo, y ahora entiendo que al final valió la pena”, asegura.

Campos anotó el gol del título brumoso, en el tiempo extra. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Pachangón

El atacante contó que su familia lo apoyó desde San Ramón y que Fabiola, una de sus hermanas, fue a verlo al estadio.

“Mi otra hermana, Daniela, mi sobrino Samuel, mi tía Guiselle y mis abuelos Cristina y German estaban pendientes del partido. Para los juegos en Cartago me habían ido a ver, pero por seguridad no quería que se expusieran a alguna situación en el Morera, por lo que pasó en el juego de la fase final y por eso se quedaron en la casa”, manifestó.

El jugador cuenta que su mamita también tenía la atención puesta en la mejenga pese a la diferencia horaria y estaba muy contenta.

“Han sido tiempos muy duros, ella lo sabe y por eso este título nos emociona más”, manifestó.

Campos llegó al Cartaginés a modo de préstamo por un año y ahora debe revisar su futuro. Pero si algo tiene claro es que desea seguir en el cuadro brumoso para agradecerle por todo lo que le ha dado.

“Me queda un año de contrato con Herediano y tengo que volver, la idea es quedarme en Cartaginés. Hay que negociar con Jafet Soto, hay incertidumbre, pero me tomaré unas vacaciones, para pasar tiempo con mi familia”, dijo.

Luego del partido, le regalaron la bola con la que hizo el gol y Arturo contó que enmarcará la medalla.