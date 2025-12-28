Douglas Sequeira habló de su salida del Inter San Carlos y del título del Apertura en la Liga de Ascenso

Douglas Sequeira volvió a celebrar un título, al quedar campeón con el Inter San Carlos, equipo de la Liga de Ascenso.

El sábado por la noche, los norteños derrotaron a Cofutpa Palmares, en la final del torneo de Apertura 2025 y si consigue el título del Clausura 2026, consigue el pase directo a la primera división.

Sequeira dirigió al Inter el torneo pasado, en donde jugó la fase final del Clausura 2025 ante Fútbol Consultants, pero al no llegar a la final del campeonato, quedó fuera del club.

Alexander Vargas llegó al equipo y el exentrenador de San Carlos, 48 años, se fue para el Managua FC, como asistente técnico, pero en cuestión de semanas regresó al país, para tomar de nuevo la batuta del equipo de San Carlos.

Douglas Sequeira se sinceró sobre su salida del Inter San Carlos y su regreso al país. Foto: Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

Una montaña rusa

Luego del encuentro contra los palmareños, Douglas conversó con los medios y recalcó las claves del éxito del torneo que acaba de finalizar.

“Me siento muy contento por la parte administrativa, se están haciendo las cosas bien, hay una buena estructura de trabajo.

“Y le agradezco a Álvaro Saborío por el apoyo, el equipo cree en lo que hacemos”, comentó en TD Más.

Al Esqueleto le preguntaron por su salida del equipo, a mediados de año y esto dijo:

“No nos pusimos de acuerdo y me hice a un costado; sé que el futbol es una montaña rusa y me fui a Managua unas 5 semanas, fue una buena experiencia”, comentó.

Sobre lo deportivo con el Inter, Douglas expresó que está feliz, porque a lo largo del torneo solo perdieron un juego.

“Mostramos una idea clara de jugar, sé que en primera división eso es complicado, pero lo que nos queda es disfrutar y pensar en el otro torneo. Estoy feliz”, afirmó.