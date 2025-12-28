Óscar Ramírez sobre el incidente de cuatro jugadores: “Yo no puedo entender que venga un muchacho con problemas de alcohol”

Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense habló de una de las polémicas que protagonizó el equipo rojinegro en el 2025.

A finales de setiembre, los jugadores Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Aguilar y Deylan Paz estuvieron involucrados en una supuesta bronca, en barrio La California y eso los dejó fuera del juego de la Copa Centroamericana, ante el Motagua.

En su momento, en Alajuelense no dieron mayores explicaciones al respecto, sin embargo, el Macho rompió el silencio sobre el tema y lo hizo en el espacio “El Pato & Toño”, un proyecto que tiene el exjugador Wílmer López con el periodista Antonio Alfaro en la plataforma YouTube.

Los jugadores Creichel Pérez y John Paul Ruiz fueron protagonistas de un hecho polémico a finales de setiembre. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Lo que dijo el Macho

Para Ramírez, lo ocurrido no era un tema menor y se enfrentó a una situación delicada.

“Yo no puedo entender que venga un muchacho con problemas de alcohol en momentos de entrenamiento y viaje inmediato para un lugar.

“No estaba dentro de la situación de normalidad. Yo se los hice ver, que nunca había tenido un caso como el que me estaban presentando”, manifestó.

Además, contó que la decisión de que no viajaran la tomó en conjunto con el gerente deportivo Carlos Vela.

Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense habló sobre el incidente de indisciplina que protagonizó 4 jugadores rojinegros. Foto. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Fuimos allá, hicimos lo que pasó y luego, el gerente deportivo tuvo una reunión con ellos, se fue un muchacho con la Selección (Pérez) y los otros estuvieron con la sub-21 como para hacerles entender que no fue nada correcto.

“Y que tenían que empezar de cero, a ganarse otra vez la confianza del grupo, y que es un proceso que tiene que ocurrir y una experiencia para toda la vida; no solo para ellos, sino todo el grupo, de entender que esto del profesionalismo es serio”, recalcó.

Otro de los mensajes que dio el entrenador liguista, es que hay momentos para todo y recordó que cuando él era jugador hacía lo que quisiera, pero una vez que estuviera de vacaciones.

”Que entiendan que esto es serio, que no es de joda o vacilón, porque al ser personas públicas es complejo; ese es un tema que uno que lo vivió como jugador, de saber renunciar a un montón de cosas”, añadió.