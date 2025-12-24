Deportes

Una baja sensible golpea el camerino de Alajuelense a tan solo días de obtener el título 31

Este miércoles 24 de diciembre, el presidente de la institución Joseph Joseph confirmó que un integrante del cuerpo técnico rojinegro deja el equipo

Por Yenci Aguilar Arroyo

Alajuelense sufre una baja sensible, a días de proclamarse campeón del torneo de Apertura 2025.

Este miércoles 24 de diciembre, el presidente de la institución Joseph Joseph confirmó que un integrante del cuerpo técnico rojinegro dejará el equipo.

Se trata del asistente técnico Marcelo Sarvas, quien volverá a Estados Unidos, a trabajar en la MLS.

Marcelo Sarvas contó cómo ha sido la semana de Liga Deportiva Alajuelense.
Marcelo Sarvas deja Alajuelense para regresar a la MLS. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

La salida de Marcelo Sarvas

El dirigente rojinegro dio una entrevista en el programa 120 Minutos de este miércoles y confirmó que el brasileño se va, debido a una nueva oferta laboral.

“Le doy un sincero agradecimiento y los mejores deseos en esta nueva etapa”, confirmó Joseph, ante la pregunta de los periodistas del programa de Monumental.

Marcelo Sarvas llegó a Alajuelense en junio de este año, para ponerse a las órdenes de Óscar Ramírez y con los rojinegros consiguió la Copa Centroamericana y el título nacional.

