¡La fiesta no paró en el estadio! Así celebró Óscar Ramírez la 31 rodeado de familiares y amigos

El liguismo no para de festejar la copa 31 que consiguieron el fin de semana y uno de los que siguió celebrando fue el técnico de Alajuelense Óscar Ramírez

Por Yenci Aguilar Arroyo

El liguismo no para de festejar la ansiada copa 31 que consiguieron el fin de semana pasado y uno de los que siguió celebrando fue el técnico de Alajuelense Óscar Ramírez.

El Macho compartió con su familia y amigos, luego de las celebraciones que se llevaron a cabo en el estadio Alejandro Morera Soto y en las principales calles del cantón central de Alajuela, con una comparsa que llegó a ponerle sabor a la fiesta.

Óscar Ramírez no paró de celebrar el título 31 de Alajuelense
Óscar Ramírez no paró de celebrar el título 31 de Alajuelense. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

El Macho disfrutando con todo

Un video mostrado por la comparsa Los Cumbancheros muestra al entrenador de la Liga dándolo todo con los pasos de baile.

Fiel a su estilo, el Macho decidió quitarse los zapatos para llevarle el ritmo a la comparsa y estaba feliz, moviéndose de un lado a otro con esta agrupación.

La casa estaba llena y más de uno lucía con orgullo la camisa rojinegra.

Óscar Ramírez sigue celebrando la 31 de Alajuelense
Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

