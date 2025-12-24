¡La fiesta no paró en el estadio! Así celebró Óscar Ramírez la 31 rodeado de familiares y amigos

El liguismo no para de festejar la ansiada copa 31 que consiguieron el fin de semana pasado y uno de los que siguió celebrando fue el técnico de Alajuelense Óscar Ramírez.

El Macho compartió con su familia y amigos, luego de las celebraciones que se llevaron a cabo en el estadio Alejandro Morera Soto y en las principales calles del cantón central de Alajuela, con una comparsa que llegó a ponerle sabor a la fiesta.

Óscar Ramírez no paró de celebrar el título 31 de Alajuelense. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

El Macho disfrutando con todo

Un video mostrado por la comparsa Los Cumbancheros muestra al entrenador de la Liga dándolo todo con los pasos de baile.

LEA MÁS: Alajuelense confirma la salida de Diego Campos apenas días después de ser campeón

Fiel a su estilo, el Macho decidió quitarse los zapatos para llevarle el ritmo a la comparsa y estaba feliz, moviéndose de un lado a otro con esta agrupación.

La casa estaba llena y más de uno lucía con orgullo la camisa rojinegra.