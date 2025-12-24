¡La fiesta no paró en el estadio! Así celebró Óscar Ramírez la 31 rodeado de familiares y amigos

El liguismo no para de festejar la ansiada copa 31 que consiguieron el fin de semana pasado y uno de los que siguió celebrando fue el técnico de Alajuelense Óscar Ramírez.
El Macho compartió con su familia y amigos, luego de las celebraciones que se llevaron a cabo en el estadio Alejandro Morera Soto y en las principales calles del cantón central de Alajuela, con una comparsa que llegó a ponerle sabor a la fiesta.
El Macho disfrutando con todo
Un video mostrado por la comparsa Los Cumbancheros muestra al entrenador de la Liga dándolo todo con los pasos de baile.
LEA MÁS: Alajuelense confirma la salida de Diego Campos apenas días después de ser campeón
Fiel a su estilo, el Macho decidió quitarse los zapatos para llevarle el ritmo a la comparsa y estaba feliz, moviéndose de un lado a otro con esta agrupación.
La casa estaba llena y más de uno lucía con orgullo la camisa rojinegra.