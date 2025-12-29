Alajuelense pega otro bombazo con un número en redes sociales que impresiona a cualquiera

Alajuelense sigue viviendo grandes momentos y alcanzando récords impactantes tras ganar su título 31.

Las redes sociales fueron otro elemento en el que los rojinegros destacaron, ya que los fanáticos del club demostraron, por montón, lo felices que se sienten y eso se tradujo en números realmente sorprendentes.

Alajuelense celebró dos títulos en diciembre, lo que también potenció su alcance en redes sociales. (JOHN DURAN/John Durán)

Visitas a Instagram llegan casi a los 100 millones

Datos que tiene La Teja muestran que en los últimos 30 días, la cuenta de Instagram de los rojinegros llegó a casi 100 millones de personas, (99,4 millones).

Los erizos tienen 407 mil seguidores en esa red social, una muestra en la que se ha maximizado el alcance, el cual se disparó también a nivel internacional.

Las visitas que ha tenido el perfil durante diciembre es como si se tratara de 20 veces la población de Costa Rica y además cada publicación tiene muchísima aceptación.

La afición de Alajuelense también se ha hecho sentir en redes sociales. (Sergio Alvarado/Sergio Alvarado)

