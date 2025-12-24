Kenyel Michel se despide con un emotivo mensaje de Alajuelense

El extremo Kenyel Michel se despidió este miércoles de la afición manuda antes de incorporarse al Minnesota United FC. de la MLS.

El joven futbolista, de tan solo 20 años, agradeció al equipo Alajuelense por todo lo que le dio durante este tiempo y se declaró un manudo más.

Kenyel Mitchel Haxzel Quirós Recopa Alajuelense 1 - Herediano 0 20 de julio del 2025 Cortesía Unafut (La Nación/Cortesía Unafut)

“Hoy me toca decir adiós a un equipo que ha sido parte de mi vida desde que era un niño. La Liga no fue solo un club para mí, fue una escuela de vida. Me enseñó a creer en mis sueños, a seguir adelante cuando las cosas no salían bien y a celebrar con todo mi corazón cuando llegaban los momentos felices.

“Cada partido, cada gol, cada alegría y cada lágrima que viví con este equipo van a quedar siempre en mi corazón. Ser manudo no es solo ser hincha, es algo que se lleva dentro, algo que nunca se olvida. Gracias,@alajuelense_oficial, por todos los recuerdos, por las emociones que me hiciste sentir, y por marcar mi vida y mi historia para siempre. ❤️🖤“. comentó el jugador en su cuenta de Instagram.

El jugador compartió varias imágenes que describen su paso por el equipo rojinegro y un video del golazo que le marcó al Deportivo Saprissa en Tibás, durante esta final.