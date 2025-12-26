Deportes

Óscar Ramírez recordó el día que olvidó a uno de sus seres más queridos en el estadio Morera Soto

Uno de los temores más grandes de un padre lo experimentó Óscar Ramírez, cuando su hijo Andrés era apenas un niño.

Por Yenci Aguilar Arroyo

El Machillo recordó que una vez, luego de un entrenamiento con Alajuelense, salió del estadio y dejó al chiquito “botado”, por andar pensando en cosas de fútbol.

La anécdota la compartió en el espacio “ElPato&Toño”, que el exjugador Wílmer López tiene en YouTube, junto al periodista Antonio Alfaro.

Óscar Ramírez se apoya mucho en su hijo Andrés en su regreso al fútbol con Liga Deportiva Alajuelense.
Óscar Ramírez y su hijo Andrés, quien también labora en Alajuelense. Foto: cortesía Andrés Ramírez. (Cortesía Andrés Ramírez/Fotografía)

La historia de Óscar Ramírez con su hijo

El Machillo fue el primer invitado del Pato en este nuevo proyecto y su hijo Andrés, por medio de un video ya grabado, le pidió que recordara cuando él tenía 13 años y lo dejó botado en el estadio Alejandro Morera Soto, momento en el que el técnico comenzó a contar lo que pasó.

“Esa fue buena. Él me pidió que lo llevara, iba a los partidos, pero a los entrenamientos no y tenía un amiguito con el que jugaba y que quería ir al estadio.

“Yo los llevé, pero les pedí que no molestaran, verdad, durante el entrenamiento”, comentó el técnico campeón nacional.

Luego, recordó que terminó el entrenamiento y ahí fue donde dejó olvidado a los niños.

“Terminó el entrenamiento y yo metido con el entrenamiento y ellos se quedaron jugando.

“Me subí al carro e iba pensando en el partido y cuando iba por el aeropuerto (Juan Santamaría), volví a ver al asiento y vi una manzana y me pregunté: ‘¿y diay esta manzana?’, y ahí me acordé que los niños se quedaron en el estadio", contó.

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

