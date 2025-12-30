La angustiante lucha de figura de Tigo Sports por salvar a su perro tras un diagnóstico devastador

Slinky es un perrito salchicha que se convirtió en los ojos y el corazón de su familia. Llegó a su casa con apenas tres meses de edad y, dos años después, ha regalado alegría, compañía y amor incondicional a todos los suyos, entre ellos a Diego Obando, una figura muy querida y respetada en el ambiente del fútbol y la televisión costarricense.

Diego es uno de los camarógrafos más experimentados del país, con una amplia trayectoria en Teletica, Repretel y, actualmente, en Tigo Sports, donde es considerado un referente por su experiencia y profesionalismo, además de ser ampliamente conocido en el ámbito futbolero.

Un perrito profundamente amado por toda la familia

En la familia de Diego, Slinky siempre ha sido tratado con muchísimo cariño, cuidado y respeto, tanto por él como por su esposa y sus hijos, Jimena y Luis Daniel. Sin embargo, hace unas semanas, la tranquilidad del hogar se vio sacudida por una situación que nadie esperaba.

El perrito comenzó a presentar fuertes dolores, sin que existiera ningún golpe, accidente o caída que explicara lo que estaba ocurriendo. De un momento a otro, el llanto era constante y se notaba que estaba sufriendo intensamente, por lo que no dudaron en llevarlo al veterinario.

“Nosotros somos 100% amantes de los animales y, como personas laicas comprometidas con la Iglesia católica, somos fieles creyentes de que ellos merecen cariño y respeto para tratarlos; son una creación de Dios igualmente”, expresó Diego.

Un diagnóstico que tardó demasiado en llegar

La familia visitó cuatro veterinarios distintos, con diagnósticos erróneos, tratamientos que no funcionaban y un dolor que no cedía.

“Fue muy doloroso ver que no daban con el diagnóstico. Creíamos que estaba con un tratamiento adecuado, pero el perro lloraba y lloraba”, relató

Fue hasta que llegaron a Fisiovet en Curridabat, un centro especializado en ortopedia para perros y gatos, que finalmente pudieron entender qué estaba ocurriendo.

“Ahí fue otra cosa. Nos dijeron que nada de lo que se había hecho había servido y que ocho días prácticamente se fueron en vano”, contó Obando.

El golpe más duro: una vértebra explotada

A partir de ese momento, todo debió empezar de cero. A Slinky le realizaron un TAC de emergencia, el cual reveló la verdadera causa del dolor: una vértebra explotada.

El diagnóstico fue duro, pero también trajo una noticia que los médicos calificaron como extraordinaria: la lesión no obstruía la médula espinal, algo que en la mayoría de los casos suele ser devastador.

“El doctor me dijo que no encontraba explicación, que era un milagro. Me enseñó otro TAC de un perro con la misma lesión y era muy complicado. Con esa lesión, él ha soportado todo, ha sido muy valiente”, recordó Diego.

Tratamiento intensivo y una lucha diaria

Aunque no necesita cirugía, el proceso es complejo. Slinky tuvo que quedar internado, recibiendo terapia intensiva, que incluye ozono, estimulación eléctrica, masajes especializados y medicación fuerte, entre desinflamatorios y relajantes musculares.

“No hay que operar, pero el internamiento es fuerte. Es terapia intensiva todos los días”, explicó.

Internar a un perro con este tipo de tratamiento puede superar los ₡200 mil colones por semana, sin contar otros gastos que surgen.

Una campaña nacida desde la honestidad y la fe

Toda esta situación golpeó fuertemente las finanzas familiares. Diego reconoce que ya habían hecho una inversión muy alta y que el margen económico comenzaba a agotarse.

“Como familia ya habíamos hecho una inversión muy grande. El músculo económico para el TAC, el internamiento y los cuatro veterinarios se nos debilitó mucho. Fuimos muy sinceros y pensamos en hacer una campaña para que amigos y personas allegadas nos colaboren”.

Compañeros del canal, periodistas, amigos y personas cercanas se han unido para ayudar en este proceso tan difícil.

La Navidad y el fin de año no fueron iguales en la casa de los Obando, pero la prioridad sigue siendo una sola: sacar adelante a Slinky.

¿Cómo ayudar a Slinky?

Quienes deseen apoyar a esta familia y ayudar a Slinky a recuperar su calidad de vida, pueden hacerlo mediante SINPE Móvil: 7013 0141 de Diego Obando.