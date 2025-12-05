Tigo será la única señal en Costa Rica con todos los partidos del Mundial 2026 y anuncia nuevo canal para verlos

Logo Tigo Sports (Facebook )

Tigo Sports ratificó que será la única empresa en Costa Rica que transmitirá los 104 partidos de la Copa Mundial FIFA 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La compañía reconfirmó, oficialmente, que ninguna otra señal en el país tendrá acceso a todos los encuentros, por lo que los fiebres del fútbol vivirán el Mundial, únicamente, a través de sus plataformas.

Además, anunció el lanzamiento de Tigo Sports 2, un nuevo canal creado especialmente para ofrecer la cobertura total del Mundial.

Dicha señal ya está disponible en el canal 10 de la grilla de Tigo y será gratuita para todos sus suscriptores. Además, podrá ser adquirida por los demás cableoperadores del país.

El nuevo canal llega como un espacio totalmente dedicado al evento deportivo más importante del planeta, con transmisiones en alta definición y contenido exclusivo para los amantes del fútbol, según anunciaron en conferencia de prensa.

El 11 de junio de 2026 inicia oficialmente el Mundial 2026. (FABRICE COFFRINI/AFP)

Tigo Sports y Tigo Sports 2 ofrecerán una experiencia mundialista sin precedentes, que incluirá narraciones con comentaristas nacionales e internacionales, programas especiales y análisis a fondo, producciones exclusivas, contenido detrás de cámaras, entrevistas y acceso privilegiado.

Además, de transmisiones en alta definición para vivir cada partido “con máxima calidad”.

Con este anuncio, Tigo se consolida como la casa oficial del Mundial 2026 en Costa Rica, apostando por una cobertura integral y una producción de clase mundial para llevar la emoción del fútbol directo a los hogares ticos.