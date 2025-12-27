De narrar en casa a trabajar con sus ídolos: Alonso García se abre camino en el periodismo deportivo

Alonso García Rodríguez de Tigo Sports se abre camino en periodismo deportivo. (Cortesía Alonso García /Cortesía)

Con solo 19 años, Alonso García Rodríguez ya se abrió paso en uno de los gremios más exigentes del país: el periodismo deportivo.

Hoy cubre el día a día del Deportivo Saprissa para el canal Tigo Sports, hace cancha en transmisiones oficiales y ha viajado fuera del país para coberturas internacionales.

Este joven vecino de El Tejar de El Guarco nos cuenta cómo nació su vocación, los tropiezos, los aprendizajes y lo que significa trabajar ahora junto a quienes fueron sus ídolos de infancia.

- ¿Desde cuándo nació esa vocación por el periodismo deportivo?

Creo que me di cuenta hace unos ocho o diez años. Siempre he sido muy extrovertido, hablo con todo el mundo, nunca he tenido problemas para socializar, en la escuela y el colegio todo mundo me conocía. De ahí nace tal vez el tema del periodismo. Y en el caso del periodismo deportivo, desde muy pequeño supe que eso era lo que quería hacer con mi vida.

Siempre me han gustado los deportes. Yo no pedía juguetes, pedía bolas. Pasaba jugando dentro de mi casa, que no tiene patio sino un corredor, y pasaba quebrando los adornos a puros bolasos. Me narraba mis propios partidos, me imaginaba jugando clásicos, comentaba y narraba a la vez. Desde ahí entendí que tenía una vocación. Yo soy del criterio de que el periodista nace, y yo nací con ese don.

Alonso García fue una vez a la escuela vestido de periodista para un día del Trabajador, pues desde niño siempre tuvo ese sueño. (Cortesía Alonso García /Cortesía)

- ¿Alguna vez jugó fútbol de manera más formal?

La verdad es que yo era malo, malo de verdad, pero jugué con los amigos del barrio, me gusta jugar por los costados (es zurdo), pero no pasó de eso. Hice pruebas con Cartaginés y me descartaron al final. Evidentemente, uno sueña siempre con ser futbolista cuando está niño, pero no pasa de eso.

Después tomé decisiones importantes como cambiarme al Colegio Científico de Cartago. Fue una experiencia muy dura, me fue terrible, pero ahí terminé de reafirmar que lo mío definitivamente era esto. Luego volví a cambiar de colegio y en esa etapa fue cuando empecé a trabajar en medios.

- ¿Cómo fueron sus primeros pasos en los medios?

Saqué una certificación de inglés en el TEC cuando tenía 14 o 15 años y ahí conocí a un amigo que tenía un medio regional llamado 100% Deporte. Empezamos con programas en Facebook Live y poco a poco fui soltándome.

En enero del 2023 le escribí un correo a Christian Mora, no lo conocía, solo conseguí el correo y me animé y le escribí. Le conté que tenía 16 años, que quería estudiar periodismo y aprender. Me dijo que fuera al set de Fútbol por dentro y a los 10 minutos me dijo que me podía quedar. Ese programa fue mi gran escuela.

Hacer cancha junto a un referente del periodismo deportivo como lo es Gustavo López es algo que jamás imaginó que viviría. (Cortesía Alonso García /Cortesía)

- ¿Cómo se le da la oportunidad de ingresar a Tigo Sports?

En abril del 2024 se liberó una plaza en Antiguo Sports. José Alberto Montenegro confió en mí para la parte digital. Luego se dio una cobertura urgente en Cartago, yo estaba cerca y me mandaron. Ese fue mi primer en vivo, por Zoom, desde un hotel. Logré la noticia, y poco a poco me fueron dando más oportunidades, hasta convertirme en reportero del día a día. Hoy cubro el Saprissa, que es muy desgastante, pero es de lo que más me gusta.

- Ya incluso hace cancha en partidos importantes. ¿Cómo fue esa primera vez?

Mi primer partido en cancha fue el 8 de agosto de 2024, en Pital, San Carlos contra Inter San Carlos. Tenía nervios, ansiedad e ilusión. Christian Mora narraba y José Alberto Montenegro comentaba, personas que yo veía en la tele cuando tenía ocho años. Si pudiera repetir ese día, lo haría sin pensarlo. Fue de las experiencias más gratificantes.

- ¿Qué lo ha sorprendido más de trabajar en televisión nacional?

Que todos los días son diferentes. Aprendí a escucharme con audífono mientras hablo, a controlar los nervios frente a cámara, a perderle el miedo a los jugadores. También me sorprendió la calidez humana detrás de cámaras y entender cómo se maneja realmente esta industria.

Alonso García siempre pasa pendiente de todos los partidos, más lo que dan por Tigo Sports. (Cortesía Alonso García /Cortesía)

- ¿Cuál ha sido el mayor reto?

Lidiar con las críticas. Uno se vuelve figura pública y la gente habla, bien o mal. Hay mensajes fuertes en redes, y eso cuesta. También hay técnicos que por verte joven intentan imponerse, pero uno aprende de todo eso.

- ¿Tiene referentes en el periodismo deportivo?

No puedo mencionar solo uno. Kristian Mora fue quien me abrió la puerta, Montenegro quien confió en mí para coberturas grandes y Gustavo “Tavo” López quien me enseñó a hacer cancha. También le agradezco mucho a Irene Chinchilla y a todos mis compañeros. Todos me han enseñado algo.

El periodista deportivo Alonso García Rodríguez cubre el Deportivo Saprissa para Tigo Sports. (Cortesía Alonso García /Cortesía)

- ¿Ha tenido coberturas internacionales?

Sí. Empezó en Panamá, luego Honduras, Curazao. Muchas veces sin camarógrafo, solo con celular, micrófono y trípode. Eso me enseñó muchísimo a moverme solo y resolver.

- ¿Qué le dirías a los jóvenes que sueñan con llegar a la televisión como usted?

Que busquen oportunidades sin importar la edad, que estén dispuestos a aprender y a equivocarse. Yo también tuve que escribir correos y atreverme. Nadie nace aprendido y uno aprende todos los días.