“Vladi lo quería, pero...”: El papá de Randall Leal revela por qué su hijo eligió al Herediano sobre Saprissa

El propio papá de Randall Leal, del mismo nombre, confirmó que su hijo defenderá la camiseta del Club Sport Herediano la próxima temporada.

De acuerdo con un audio posteado por el periodista Kevin Jiménez, don Randall Leal deja bien claro que su hijo es ya un rojiamarillo más.

Randall Leal, según confirmó el papá, jugará con el Club Sport Herediano. (MATTHEW STOCKMAN/AFP)

“Veo la llegada de mi hijo Randall muy bien al Herediano. Es un equipo grande. Estamos muy contentos. Creo que le va a ayudar muchísimo al Club Sport Herediano”, afirmó el papá.

LEA MÁS: La angustiante lucha de figura de Tigo Sports por salvar a su perro tras un diagnóstico devastador

También aseguró que hubo interés de otras personas por contar con los servicios de su hijo, pero no hubo la comunicación debida para llegar a un acuerdo.

“De parte del profe Vladi (Vladimir Quesada, técnico de Saprissa), al cual le tengo gran respeto, gran admiración y mucho agradecimiento. De parte de él sí (hubo interés), pero con el que manda ahí no nos pudimos comunicar ni llegar a un acuerdo”, agregó don Randall.

LEA MÁS: El sentido mensaje de Nicolás Delgadillo tras confirmarse su salida del Saprissa

Leal, por los momentos, termina su experiencia en la MLS de Estados Unidos. (Instagram)

Explicó el papá que tanto él como su hijo y el representante trabajaron en conjunto para lograr un buen acuerdo con Jafet Soto del Herediano, quedando muy contentos y agradecidos con toda la dirigencia rojiamarilla.