“Vladi lo quería, pero...”: El papá de Randall Leal revela por qué su hijo eligió al Herediano sobre Saprissa

Randall Leal terminó temporada con el D.C. United de la MLS de Estados Unidos

Por Eduardo Vega

El propio papá de Randall Leal, del mismo nombre, confirmó que su hijo defenderá la camiseta del Club Sport Herediano la próxima temporada.

De acuerdo con un audio posteado por el periodista Kevin Jiménez, don Randall Leal deja bien claro que su hijo es ya un rojiamarillo más.

Randall Leal, según confirmó el papá, jugará con el Club Sport Herediano. (MATTHEW STOCKMAN/AFP)

“Veo la llegada de mi hijo Randall muy bien al Herediano. Es un equipo grande. Estamos muy contentos. Creo que le va a ayudar muchísimo al Club Sport Herediano”, afirmó el papá.

También aseguró que hubo interés de otras personas por contar con los servicios de su hijo, pero no hubo la comunicación debida para llegar a un acuerdo.

“De parte del profe Vladi (Vladimir Quesada, técnico de Saprissa), al cual le tengo gran respeto, gran admiración y mucho agradecimiento. De parte de él sí (hubo interés), pero con el que manda ahí no nos pudimos comunicar ni llegar a un acuerdo”, agregó don Randall.

Randall Leal, DC United
Leal, por los momentos, termina su experiencia en la MLS de Estados Unidos. (Instagram)

Explicó el papá que tanto él como su hijo y el representante trabajaron en conjunto para lograr un buen acuerdo con Jafet Soto del Herediano, quedando muy contentos y agradecidos con toda la dirigencia rojiamarilla.

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

