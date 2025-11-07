Saprissa jugó un amistoso ante Pérez Zeledón en el que la sorpresa fue ver jugando a Randall Leal

Saprissa disputó este jueves un amistoso ante Pérez Zeledón en cual triunfó 2-1 en el Centro Deportivo Beto Fernández en Curridabat, pero la gran novedad estuvo lejos del resultado.

Los morados compartieron fotos del partido en las que salía el extremo Randall Leal jugando con ellos como si se tratara de un jugador más en el club.

Randall Leal se entrena como un morado más

Las imágenes sorprendieron a muchos, pues si bien se decía el futbolista estaba entrenando con su exequipo, verlo con la ropa de entrenamiento puesta como si fuese uno más abre muchas interrogantes sobre el interés de los tibaseños.

Randall Leal está entrenando con el Saprissa- (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

Al tratarse de partidos no oficiales, prácticas de entrenamientos, no hay impedimento que permita a un externo entrenar con un equipo si este se lo permite.

DC United no cuenta con Randall Leal

Leal vence contrato con el DC United de la MLS esta temporada, pero el jugador ya no se encuentra allá pues no está en los planes para la próxima temporada y busca opciones.

Randall Leal ha sido varias veces a ver al Saprissa como aficionado en estos años. (Johan Rojas Ortega)

Randall dejó el Monstruo en el 2020 para irse a la liga gringa, estuvo cinco años con el Nashville y en enero del 2025 se fue a la capital gringa, club en el que no tuvo mucha regularidad.