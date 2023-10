Un tico se roza entre los salarios millonarios de la MLS, lista que encabeza Lionel Messi

Rándall Leal es el único tico con un salario superior al millón de dólares. (KEVIN C. COX/Getty Images via AFP)

La Asociación de Jugadores de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, reveló este miércoles los salarios de sus futbolistas en la vigente temporada.

Más allá de algunos salarios exorbitantes, como los $20 millones al año que gana Lionel Messi, el mejor pagado de la liga, llama la atención cuánto se echan a la bolsa los ticos que compiten allá.

Solamente uno tiene un salario que supera el millón de dólares anual, se trata de Rándall Leal, del Nashville, quien tiene como sueldo base el melón de dólares, que se redondea a $1,15 millones con una compensación garantizada.

“Los salarios de los jugadores se desglosan en dos números: Salario base actual anual y Compensación promedio garantizada anual, la cual incluye el salario base de un jugador y todos los bonos garantizados y de firma anualizados durante la vigencia del contrato del jugador, incluidos los años de opción”, explicó la MLSPA, creadora del estudio.

Es decir, la MLS no solo revela salarios sino también la bonificación por marketing y los honorarios de los agentes de los jugadores. Lo único que no contemplan son los bonos por rendimiento, porque no es una cifra que haya garantía de que el jugador la alcance.

En los casos de Gino Vivi y Damián Rivera, son juveniles que han jugado también con el equipo filial, por lo que su salario es más bajo en comparación a los que juegan exclusivamente con el primer equipo.