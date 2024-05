Michael Barrantes le tiró con todo al Herediano por quejarse del arbitraje

Michael Barrantes también se quejó del arbitraje tras ganarle a Herediano (JOHN DURAN)

Michael Barrantes demostró que Alajuelense, al igual que el Club Sport Herediano, salió descontento con el arbitraje, pese a ganar 1 por 0 en la mejenga de ida de la semifinal del Clausura y le tiró con todo a sus rivales.

El primer encuentro de las semifinales entre manudos y heredianos tuvo de todo, polémica, pleito, lanzamiento de objetos, reclamos contra el arbitraje por parte de los equipos, expulsados y filazos en zona mixta.

Mientras que los florenses se quejan del gol de la Liga, Barrantes dejó claro que ellos tampoco estaban felices con la labor del silbatero, pero que no se quejan tanto como los rojiamarillos.

“De los penales me imagino que no hablaron (los heredianos), yo no me voy a meter en el juego de ellos. Si hubieran ganado el partido igual, salen disconformes, si hubiéramos empatado, también salen disconformes. Ya todos sabemos cómo es el juego por parte de ellos cuando terminan los partidos”, explicó ante los micrófonos de La Teja.

El volante manudo agregó que en Alajuelense tienen la conciencia limpia y solo se enfocan en confirmar el boleto a la final.

“Yo estoy tranquilo porque hicimos un gran partido, salimos satisfechos, contentos por esa pequeña victoria. Ahora a recuperarnos porque lo que viene va a ser sumamente complicado”, concluyó.