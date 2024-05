Héctor Altamirano explota por primera vez contra el arbitraje ante Alajuelense

Héctor Altamirano afirma no entender porqué lo expulsaron. (JOHN DURAN)

Héctor Altamirano, entrenador del Herediano, se salió un poco de su discurso y su manera de ser en conferencias de prensa y criticó con dureza el rol del cuarteto arbitral en el encuentro ante Alajuelense.

El técnico azteca no estuvo de acuerdo con el gol que se le atribuyó a los manudos, en su criterio en la jugada hay fuera de lugar de Jonathan Moya cuando llega a tocar la pecosa y mandarla al fondo.

Además señaló que no entiende por qué se le expulsó en el partido cuando no hizo nada.

Héctor Altamirano fue expulsado al final del partido. (JOHN DURAN)

“Yo estoy en mi zona técnica, agarro la pelota para reiniciar rápido el juego y llegó el cuatro árbitro (Yazid Monge) con todo el protagonismo del mundo y me dice que no puedo reiniciar rápido, no entiendo por qué, yo le digo que por qué no podía hacerlo.

“Fue todo lo que le dije, no lo insulté ni lo ofendí ni nada y de inmediato le llamó al árbitro y tampoco sabe por qué me expulsa y me lo dijo. El cuarto árbitro más bien se mete en mi zona técnica a quitarme el balón, es algo que nunca había visto”, reclamó.

Altamirano también se quejó que el asistente técnico de Alexandre Guimaraes, Juliano Fontana, lo insultó en medio partido y a él no le hicieron nada.

“Su auxiliar me ofende y me agrede y no le hacen nada, yo no me meto en esas cosas, yo soy un tipo muy respetuoso, pero no me gustan estas cosas, cuando se meten con mi equipo, al cual siempre voy a defender, no es por ahí”, comentó.

Sobre la serie, el Pity afirmó que se siente con mucha confianza de darle la vuelta.

“La serie está más viva que nunca, estamos convencidísimos, en nuestra casa y con nuestra gente, tenemos la intención de hacer un partido distinto. Me parece era un partido para el 0-0″, agregó.