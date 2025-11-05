Erick Lonis defiende la esencia del fútbol frente al show mediático

Erick Lonis es un personaje que prefiere evadir la polémica y los dimes y diretes con otras figuras del fútbol costarricense, aunque reconoce que el “picante” es parte del espectáculo y algo con lo que hay que aprender a convivir.

Como cabeza de la parte deportiva del Deportivo Saprissa, Lonis entiende que recibe muchas críticas, pero asegura que la clave está en saber cómo manejarlas para salir bien parado.

LEA MÁS: Erick Lonis reparó relación con un club grande que estaba molesto por la forma de trabajar del Saprissa

Erick Lonis habló sobre la forma en la que se debe ver el fútbol. (JOHN DURAN/John Durán)

“El fútbol es entretenimiento, pero no se puede perder el análisis”

Su visión del fútbol es clara, está bien el pique, el “show”, pero eso no puede desviar a la gente del objetivo principal que considera existe.

“Yo entiendo el show porque es parte de esto, hasta el morbo, porque es parte del fútbol, que son inherentes al espectáculo, pero no nos debe dejar de lado lo importante, la esencia.

“Hay notas de su periódico que son divertidas y uno dice, ¿esto en qué me aporta? Pues me entretiene, me divierte y el fútbol es un entretenimiento, pero no podemos dejar de lado lo básico, el análisis, el estudio, la autocrítica, eso no se puede perder. Todo lo demás está bien".

LEA MÁS: ¿Saprissa dará un “bombazo”? Erick Lonis revela cómo se manejarán fichajes y renovaciones

Un “picante” sin ofensas

La semana pasada Lonis, por ejemplo, tiró en conferencia de prensa que “hasta el presidente del Herediano (Jafet Soto) jugó en Saprissa”, para picar un poquito, lo que le parece no tiene nada de malo, pero que no se puede pasar de cierta barrera.

“Eso no es una ofensa ni nada, es una cosa que puede ser divertida y que no va a pasar a más. Uno no va a decir algo con la intención de ofender a nadie, es parte de esto, pero también tenemos que tener la madurez de sentarnos y decir, hacia dónde va nuestro fútbol”.

LEA MÁS: Erick Lonis revive un dato del pasado de Jafet Soto que el presidente rojiamarillo trata de olvidar

Erick Lonis picó la semana pasada al recordar que Jafet Soto estuvo de niño en el Saprissa. (Tomada de Twitter/Tomada de Twitter)

Llamado a cuidar la esencia del fútbol

Para Lonis en el momento en el que le damos más importancia a estos temas que a los esenciales es cuando vamos para atrás.

“¿Por qué los panameños nos ganan?. Los nicaragüenses nos complican, ¿Por qué Haití nos empata en nuestra cancha? ¿Por qué estamos lejos de selecciones de las que antes no estábamos tanto como Estados Unidos y Canadá? Eso es lo que tenemos que preguntarnos y tomar decisiones.

“Si no cuidamos la esencia del fútbol, no somos competitivos y no nos enfocamos en el talento, después nos vamos a quedar sin la plata y ahí es donde algunos van a entenderme", añadió.