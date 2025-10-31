Erick Lonis reparó relación con un club grande que estaba molesto por la forma de trabajar del Saprissa

Cuando Erick Lonis llegó a manejar la parte deportiva del Saprissa, uno de los detalles con el que nunca pensó le tocaría lidiar, y le ha tomado una buena parte de tiempo, ha sido reparar relaciones con otros clubes, que habían tenido roces con los morados.

Uno de los casos puntuales, del que nos habló en entrevista con La Teja, fue el de Cartaginés, cuyo presidente y gerente deportivo, Leonardo Vargas, padre e hijo, estaban molestos por la manera como desde Tibás intentaron llevarse jugadores de los brumosos.

Esto causó la molestia del Cartaginés

Leonardo Vargas se enojó con Saprissa por la manera en qué negociaba jugadores. (Rafael Pacheco Granados)

Durante la gestión del español Ángel Catalina, los blanquiazules acusaron a los morados de no actuar de buena forma y andar tanteando con ofertas a sus jugadores.

“Claro, que te molesta, porque solo a Cartaginés lo ven. Principalmente, es el Deportivo Saprissa el que está haciendo eso. Esa es la forma de trabajar de ese muchacho (Ángel Catalina) y solo queda enfrentarlo de la mejor manera.

“Obviamente, uno se molesta por la forma en que se da. No sé, me imagino que no les gusta trabajar y les viene a quitar el trabajo a los demás, pero de eso se trata, tienen plata para hacerlo y eso nos ocasiona muchos problemas. Es parte de esto y hay que enfrentarlo”, dijo don Leo en junio del 2022.

Relación con Cartaginés mejoró mucho

Cartaginés y Saprissa son rivales en cancha, pero afuera mejoraron mucho su relación. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Al tiempo, Catalina dejó el club, pero la desconfianza quedó sembrada en los de la Vieja Metrópoli, por lo que cuando Lonis llegó a la s, empezó a tender puentes para reconstruir buenas relaciones.

“Hablé con Leo Vargas Junior y ahora, dichosamente, tenemos una muy buena relación con Cartaginés. Era complicada, pero ahora ya no.

“Yo le digo que del 100% del tiempo que hemos estado trabajando aquí, al menos, el 30% ha sido invertido en reparar relaciones, que retomen confianza y estén dispuestos a hacer negocios con nosotros nuevamente. En eso tengo que jactarme, pues ha sido un éxito.

“Mi imagen como exjugador del Saprissa y como una persona de valores, ha ayudado muchísimo. Es cuando uno dice: ‘Qué dicha que mis papás me educaron así’, porque yo llego y la gente confía, cree en lo que le digo y hago valer esa palabra en nombre del Saprissa”, destacó.

Lonis indicó que con casi todos los clubes del fútbol nacional tienen una buena relación en este momento, incluido Alajuelense, con el que la rivalidad fuerte solo está en la cancha. Incluso, también mencionó a algunos en el extranjero.

“Además, tenemos buena relación con Sporting San Miguelito, con Olimpia, Antigua; hemos establecido buenas relaciones y estamos contentos con eso”, comentó.

La relación de Saprissa y Lonis con el Herediano

Erick Lonis reconoció que el equipo con quien tiene menos relación es el Herediano. (Albert Marín)

¿Y qué pasa con el Herediano?, club que lidera Jafet Soto, con quien Lonis tiene una relación distante. Es más, en repetidas ocasiones, este le ha tirado muchos filazos al morado.

“Eso es que yo tengo una forma de pensar, hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no le gusta. Yo no tengo problemas con ellos, ni tengo nada personal con nadie, pero si hay algo en lo que yo no estoy de acuerdo, lo voy a decir públicamente, y eso hay gente a la que no le gusta o no lo acepta.

“Yo soy un convencido de que nosotros, como personas que representamos a los clubes de este país, tenemos que buscar consensos, alianzas, estrategias y visiones, y tenemos que hacerlo juntos.

“Claro que somos hipercompetitivos en la parte deportiva, pero en la parte de visión hacia dónde debe ir el fútbol, debemos hacerlo juntos, no hay otra. Si estamos peleando entre dirigencias, no nos ayudará al objetivo más importante que es hacer crecer este deporte”, sostuvo.

Lonis reconoció que de los diez equipos de la primera, el Team es con el que tiene más lejanía, pero plantea un reto para combatir eso.

“Sí, creo que no hemos tenido relación de ningún tipo, como si la hemos tenido con la mayoría por intercambio de jugadores, etcétera. Pero, también creo que no podemos seguir por el camino que vamos, el de la confrontación, porque eso no nos llevará a ningún lado en el objetivo de hacer crecer nuestro fútbol”, añadió.