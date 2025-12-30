Deportes

El sentido mensaje de Nicolás Delgadillo tras confirmarse su salida del Saprissa

Nicolás Delgadillo se despidió de la afición del Saprissa con un mensaje en su cuenta de Instagram

Por Eduardo Rodríguez

Nicolás Delgadillo no seguirá como jugador del Saprissa para el siguiente torneo, así que el atacante argentino aprovechó sus redes sociales para mandar un mensaje de despedida a los morados tras un año lleno de momentos complicados.

Nicolás Delgadillo se despidió del Saprissa
Nicolás Delgadillo se despidió del Saprissa (Instagram Nicolás Delgadillo/Instagram Nicolás Delgadillo)

“Quiero darle las gracias a toda la familia morada. Ser parte de este gran club, vivir en tan hermoso país y la enorme calidez de su gente queda en mi corazón y el de mi familia. A pensar en 2026 y los nuevos desafíos. Muchas gracias y éxitos”, compartió el sudamericano en sus redes sociales.

Nicolas Delgadillo rumbo al estadio de la Liga.
Nicolas Delgadillo no es más jugador del Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Nicolás llegó al club de Tibás en este 2025, en el que no logró llenar las expectativas y terminó sin levantar algún trofeo con el conjunto morado.

