El sentido mensaje de Nicolás Delgadillo tras confirmarse su salida del Saprissa

Nicolás Delgadillo no seguirá como jugador del Saprissa para el siguiente torneo, así que el atacante argentino aprovechó sus redes sociales para mandar un mensaje de despedida a los morados tras un año lleno de momentos complicados.

Nicolás Delgadillo se despidió del Saprissa (Instagram Nicolás Delgadillo/Instagram Nicolás Delgadillo)

“Quiero darle las gracias a toda la familia morada. Ser parte de este gran club, vivir en tan hermoso país y la enorme calidez de su gente queda en mi corazón y el de mi familia. A pensar en 2026 y los nuevos desafíos. Muchas gracias y éxitos”, compartió el sudamericano en sus redes sociales.

Nicolás llegó al club de Tibás en este 2025, en el que no logró llenar las expectativas y terminó sin levantar algún trofeo con el conjunto morado.