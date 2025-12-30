Torneo Nacional

Liberia se llevó a otro jugador que se quedó sin campo en el Saprissa

Liberia anunció la llegada de otro futbolista al que Saprissa le buscó vida

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

El Municipal Liberia oficializó este lunes la llegada del defensor Douglas Sequeira, club al que Saprissa lo envió a préstamo por todo el 2026.

Los morados ubicaron a otro de los jugadores que se quedó sin campo en la actual planilla, por lo que le buscaron una oportunidad para que pueda tener minutos y un nuevo reto en su carrera.

LEA MÁS: Douglas Sequeira habló de su salida del Inter San Carlos y del título del Apertura en la Liga de Ascenso

Douglas Sequeira jugará en Liberia durante el 2026.
Douglas Sequeira jugará en Liberia durante el 2026. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

Es el segundo préstamo seguido para el joven de 20 años, luego de que el torneo pasado estuvo en Sporting FC; cuadro en el que no pudo destacar ni tener mucha participación.

LEA MÁS: Sporting FC comenzó su limpia y dos exjugadores del Saprissa se despiden del equipo albinegro

Sequeira es otro exmorado que se incorporará a los Coyotes para la siguiente temporada, después de que hace unos días se anunció la llegada de Mauricio Villalobos y Yoserth Hernández, quienes ya no tienen vínculo con los tibaseños.

Refuerzos de Sporting para el Torneo de Apertura 2025
Douglas Sequeira estuvo solo un torneo con Sporting. (Rafael Pacheco Granados)

La oficina de prensa de los aurinegros destacó que Douglas cumplirá los mismos pasos que su papá, quien en su momento también fue enviado a Liberia por parte del Monstruo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Douglas SequeiraLiberiaSaprissa
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.