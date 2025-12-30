Liberia se llevó a otro jugador que se quedó sin campo en el Saprissa

El Municipal Liberia oficializó este lunes la llegada del defensor Douglas Sequeira, club al que Saprissa lo envió a préstamo por todo el 2026.

Los morados ubicaron a otro de los jugadores que se quedó sin campo en la actual planilla, por lo que le buscaron una oportunidad para que pueda tener minutos y un nuevo reto en su carrera.

Douglas Sequeira jugará en Liberia durante el 2026. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

Es el segundo préstamo seguido para el joven de 20 años, luego de que el torneo pasado estuvo en Sporting FC; cuadro en el que no pudo destacar ni tener mucha participación.

Sequeira es otro exmorado que se incorporará a los Coyotes para la siguiente temporada, después de que hace unos días se anunció la llegada de Mauricio Villalobos y Yoserth Hernández, quienes ya no tienen vínculo con los tibaseños.

Douglas Sequeira estuvo solo un torneo con Sporting. (Rafael Pacheco Granados)

La oficina de prensa de los aurinegros destacó que Douglas cumplirá los mismos pasos que su papá, quien en su momento también fue enviado a Liberia por parte del Monstruo.