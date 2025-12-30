Llegada de Bancy Hernández a Saprissa hará historia en el fútbol de Nicaragua por un motivo muy especial

La llegada de Bancy Hernández al Saprissa es un hecho histórico para el fútbol nicaragüense; así describen en ese país la contratación del atacante pinolero y tienen varios argumentos.

La prensa pinolera calificó como un bombazo, una sorpresa que no esperaban, el hecho de que una de las máximas estrellas de aquella liga y la selección bicolor cruce el San Juan para venir acá.

Un producto 100% nicaragüense

Bancy Hernández fue de las grandes figuras del Real Estelí en Nicaragua. (Real Estelí)

Para Bancy será su primera experiencia internacional, pues toda su carrera, desde su etapa de formación hasta su consolidación en el fútbol, las hizo en su país, por lo que es un producto 100% con sello nicaragüense.

Hernández no será el primer pinolero que se vista de morado; por sus filas han pasado otros como Óscar Duarte, Byron Bonilla o Yader Balladares; sin embargo, esos son jugadores que o salieron de sus ligas menores o se formaron en Costa Rica.

Por qué este fichaje es diferente

Nectalí Mora Zeledón, periodista nicaragüense, explicó que este detalle es el que hace que la contratación del jugador del Real Estelí sea tan especial.

“No es que está dando el salto al extranjero, sino a uno de los clubes más importantes del fútbol centroamericano; esto tiene un gran impacto que generará mucho los focos de atención por el hecho de que da el salto desde Nicaragua hasta Saprissa”.

“Es la primera vez que un equipo de Nicaragua tiene una transacción con un equipo tan importante en la región; eso es algo de mucha relevancia acá”, explicó.

Bancy Hernández le anotó a la Selección de Honduras en la eliminatoria mundialista. (@laazulyblanco/Selección de Fútbol de Nicaragua)

El comunicador además piensa que si Bancy la pega en el fútbol tico, sería una puerta para que otros grandes en Centroamérica vuelvan a ver a más jugadores pinoleros.

Listo para competir en Tibás

Mora afirma que el jugador está completamente listo para el salto, que le llega en un gran momento luego de ser una de las grandes figuras en el campeonato pinolero.

“Tiene la calidad y las cualidades para luchar y hacerse un hueco en el Saprissa, y sí tiene para competir; por la banda tiene jugadores importantes como el panameño (Tomás Rodríguez o Paradela). No va a desentonar, sino que les va a meter competencia.

“Yo diría que con esos dos años que va a tener, creo que es un tiempo suficiente para que él se muestre y se adapte. Ojalá que su primer torneo sea de lo mejor, porque tiene mucho potencial”, comentó.

¿Puede superar a Byron Bonilla?

Nectalí cree que Bancy tiene para hasta superar lo que hizo en su momento Byron Bonilla en Tibás,

“Yo creo que Bancy puede tener igual o más protagonismo que Bayron Bonilla. Son dos jugadores diferentes; su influencia en el juego, creo que está un poquito en posiciones diferentes. Bonilla quizás es más desequilibrante por la banda y más cerca del área; en cambio, Bancy puede jugar por dentro también, donde es más desequilibrante”, añadió.

Los números que respaldan su fichaje

Por su parte, sus números dicen que llega al Monstruo tras 108 partidos con el Estelí en los que anotó 34 goles y puso siete asistencias, mientras que en la Selección tiene 24 partidos, cuatro goles y tres asistencias, en la que fue pieza indiscutible en la pasada eliminatoria a Norteamérica 2026.