Saprissa hace oficial la vuelta de Luis Javier Paradela y Rachid Chirino

Saprissa hizo oficial el regreso del delantero cubano Luis Javier Paradela, así como del volante Rachid Chirino para el próximo semestre.

En el caso de ambos, los préstamos concluyeron sin encontrar un hueco en los clubes a los que fueron enviados, por lo que regresan a cumplir su contrato con el Deportivo Saprissa.

El atacante cubano viene de la Universitatea Craiova de Rumanía, donde no contó con tanta regularidad debido a las lesiones, por lo que al final no se hizo efectiva la opción de compra por parte del conjunto europeo.

Luis Paradela vuelve al Saprissa para el Clausura 2026

Paradela vuelve al club de Tibás tras marcharse como tetracampeón en el 2024, llegando al combinado morado en el 2022, en el que se convirtió en una pieza clave del equipo que logró esos trofeos consecutivos, primero al mando de Jeaustin Campos y después los tres restantes con el actual entrenador, Vladimir Quesada.

El delantero morado, en su paso por Europa, logró un total de 25 anotaciones en 92 juegos disputados con la Universitatea Craiova de Rumanía.

LEA MÁS: Chepe Bomba afirma que le dolieron los títulos de un Alajuelense al que califica como “equipo ratonero”

En el caso de Rachid Chirino, el jugador viene de San Carlos, equipo que acabó en la última casilla del último torneo.

Chirino fue enviado a préstamo a inicios del 2025, tras ser ficha morada desde el 2024.

Rachid Chirino vuelve al Saprissa para el 2026

Rachid sumó cinco goles con el conjunto norteño, tres asistencias en 18 jornadas disputadas con los Toros, con los que acumuló 1.403 minutos, según detalló Saprissa en su comunicado de prensa en el que le dieron la bienvenida a ambos jugadores al club.

LEA MÁS: Estos son los números de Kevin Chamorro en el último semestre y de otros arqueros que podrían llegar al Saprissa

“El Deportivo Saprissa les da la más cordial bienvenida a Luis Paradela y Rachid Chirino, deseándoles el mayor de los éxitos en esta nueva etapa con la institución”, publicó el club morado en su comunicado sobre el retorno de ambos jugadores a la institución de cara al Clausura 2026.