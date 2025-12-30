Estos son los números de Kevin Chamorro en el último semestre y de otros arqueros que podrían llegar al Saprissa

Saprissa ya se mueve en el mercado para reforzar su portería luego del retiro del fútbol profesional de Esteban Alvarado, confirmado la semana pasada.
Con la salida del histórico guardameta, diversos nombres hay en el ambiente, los cuales algunos analizan si tendrían lo necesario para un reto de ese tamaño.
Análisis estadístico y opciones reales
El periodista y analista Tomás Fonseca hizo un scouting estadístico con alternativas nacionales y realistas.
“Considerando que no habría plaza de extranjero disponible y pensando en nombres realistas nacionales, scouting en modo Twitter/X”, indicó Fonseca.
El argentino propuso cinco arqueros en consideración: Rodinei Leal, Minor Álvarez, Kevin Chamorro, Brayan Rodríguez y Leonel Moreira.
Rodinei Leal: proyección y números sólidos
El primer nombre es Rodinei Leal, actual arquero de Guadalupe FC, quien con 24 años aparece como una opción de futuro inmediato.
- 1,93 m
- 16 partidos de 18 en el Apertura 2025
- 61 tapadas, el máximo del torneo
- 4 vallas invictas (25%)
- 24 goles recibidos
- Ganó la titularidad pese a la llegada del mexicano Peláez
- Convocado a microciclo de la Selección Mayor
Minor Álvarez: experiencia internacional y juego aéreo
En segundo lugar está Minor Álvarez, recientemente desvinculado del Deportivo Marquense y actualmente libre.
- 36 años | 1,90 m
- 14 de 22 partidos disputados
- 22 goles recibidos
- 5 vallas invictas (35%)
- Más de 4 años en Guatemala
- Destaca por juego aéreo y pegada, además de su experiencia
Kevin Chamorro: regreso a casa como posibilidad
La tercera alternativa es Kevin Chamorro, quien pertenece al Rio Ave FC y ha tenido poco rodaje en Portugal, lo que podría abrir la puerta a un préstamo.
- 1,87 m
- 2 partidos en el semestre (1 Copa, 1 Liga)
- 4 goles recibidos
- En su etapa anterior con Saprissa:
- Ganó la titularidad a Alvarado
- 4 torneos nacionales, 1 Recopa y 1 Supercopa
Brayan Rodríguez: regularidad y títulos en Nicaragua
En el cuarto puesto aparece una opción menos mediática en Costa Rica, pero con gran presente en Nicaragua: Brayan Rodríguez, actual arquero del Diriangén FC.
- Tico-pinolero, nacido en Alajuela
- 29 años | 1,77 m
- Campeón y mejor arquero del torneo
- 20 de 22 partidos atajados
- 12 vallas invictas (60%)
- Solo 10 goles recibidos
- Pasos por Carmelita, Santa Ana, Grecia y Selección
Leonel Moreira: continuidad y reflejos
El último nombre es Leonel Moreira, quien tiene contrato vigente con Sporting FC, por lo que su llegada implicaría negociación.
- 35 años | 1,76 m
- 18 partidos completos
- 7 vallas invictas (39%), tercero del torneo
- 19 goles encajados (1 cada 85 minutos)
- Destaca por reflejos bajo el marco, aunque no tanto en juego aéreo
La conclusión de Fonseca
Tras el análisis, Tomás Fonseca fue claro:
“Personalmente traería (sin saber si es factible desde lo económico y lo contractual) a Chamorro y Leal. Los dos".