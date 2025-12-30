Estos son los números de Kevin Chamorro en el último semestre y de otros arqueros que podrían llegar al Saprissa

Saprissa ya se mueve en el mercado para reforzar su portería luego del retiro del fútbol profesional de Esteban Alvarado, confirmado la semana pasada.

Con la salida del histórico guardameta, diversos nombres hay en el ambiente, los cuales algunos analizan si tendrían lo necesario para un reto de ese tamaño.

Análisis estadístico y opciones reales

La salida de Esteban Alvarado de Saprissa pone a los morados a buscar un arquero. (DiegoPicadoV/Foto: prensa Saprissa.)

El periodista y analista Tomás Fonseca hizo un scouting estadístico con alternativas nacionales y realistas.

“Considerando que no habría plaza de extranjero disponible y pensando en nombres realistas nacionales, scouting en modo Twitter/X”, indicó Fonseca.

El argentino propuso cinco arqueros en consideración: Rodinei Leal, Minor Álvarez, Kevin Chamorro, Brayan Rodríguez y Leonel Moreira.

Rodinei Leal: proyección y números sólidos

Rodiney Leal es el portero de Guadalupe FC. (La Nación/Cortesía: Guadalupe FC)

El primer nombre es Rodinei Leal, actual arquero de Guadalupe FC, quien con 24 años aparece como una opción de futuro inmediato.

1,93 m

16 partidos de 18 en el Apertura 2025

de 18 en el Apertura 2025 61 tapadas , el máximo del torneo

, el máximo del torneo 4 vallas invictas (25%)

24 goles recibidos

Ganó la titularidad pese a la llegada del mexicano Peláez

Convocado a microciclo de la Selección Mayor

Minor Álvarez: experiencia internacional y juego aéreo

Minor Álvarez es el arquero más veterano de la lista. (Rafael Pacheco Granados)

En segundo lugar está Minor Álvarez, recientemente desvinculado del Deportivo Marquense y actualmente libre.

36 años | 1,90 m

14 de 22 partidos disputados

disputados 22 goles recibidos

5 vallas invictas (35%)

Más de 4 años en Guatemala

Destaca por juego aéreo y pegada, además de su experiencia

Kevin Chamorro: regreso a casa como posibilidad

Kevin Chamorro suma seis títulos en el Saprissa.

La tercera alternativa es Kevin Chamorro, quien pertenece al Rio Ave FC y ha tenido poco rodaje en Portugal, lo que podría abrir la puerta a un préstamo.

1,87 m

2 partidos en el semestre (1 Copa, 1 Liga)

en el semestre (1 Copa, 1 Liga) 4 goles recibidos

En su etapa anterior con Saprissa:

Ganó la titularidad a Alvarado



4 torneos nacionales, 1 Recopa y 1 Supercopa

Brayan Rodríguez: regularidad y títulos en Nicaragua

Brayan Rodríguez es tico nicaragüense y juega con el Diriangén en Nicaragua. (Tomada de X/Tomada de X)

En el cuarto puesto aparece una opción menos mediática en Costa Rica, pero con gran presente en Nicaragua: Brayan Rodríguez, actual arquero del Diriangén FC.

Tico-pinolero , nacido en Alajuela

, nacido en Alajuela 29 años | 1,77 m

Campeón y mejor arquero del torneo

20 de 22 partidos atajados

12 vallas invictas (60%)

Solo 10 goles recibidos

Pasos por Carmelita, Santa Ana, Grecia y Selección

Leonel Moreira: continuidad y reflejos

Leonel Moreira juega para Sporting FC. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El último nombre es Leonel Moreira, quien tiene contrato vigente con Sporting FC, por lo que su llegada implicaría negociación.

35 años | 1,76 m

18 partidos completos

7 vallas invictas (39%) , tercero del torneo

, tercero del torneo 19 goles encajados (1 cada 85 minutos)

Destaca por reflejos bajo el marco, aunque no tanto en juego aéreo

La conclusión de Fonseca

Tras el análisis, Tomás Fonseca fue claro:

“Personalmente traería (sin saber si es factible desde lo económico y lo contractual) a Chamorro y Leal. Los dos".