Saprissa se queda sin portero extranjero: El dilema que obliga al Monstruo a buscar un guardián nacional

Saprissa tiene un dilema en uno de los puestos más trascendentales de todo el campo, como lo es la portería, tras el reciente y sorpresivo retiro del fútbol de Esteban Alvarado.

Los morados cuentan con Abraham Madriz como el relevo natural de Esteban; no obstante, los tibaseños han usado muy poco al joven guardameta, quien no parece contar con la confianza de Vladimir Quesada, ya que no le dio minutos ni siquiera en partidos sin relevancia, como el de la última fecha de la fase regular ante Sporting, en el que Saprissa no tenía nada en disputa.

Esteban Alvarado se retiró del fútbol tras su paso con Saprissa (DiegoPicadoV/Foto: prensa Saprissa.)

Con el retiro de Esteban, se habló de la opción de explorar el mercado internacional para reforzar ese puesto; sin embargo, el Monstruo se quedó sin plazas de jugadores internacionales con sus nuevas incorporaciones, y salvo una sorpresiva salida, los de Tibás tendrán que buscar en el ámbito local.

Mariano Torres acaba de renovar por seis meses más, por lo que el veterano capitán, como máxima estrella saprissista, es un inamovible.

Fidel Escobar es de los jugadores más regulares para Quesada, por lo que pensar en su salida no es algo realista, sobre todo porque, posiblemente, será mundialista con Panamá, lo que significaría un buen dinero para la S.

Abraham Madriz fue el suplente en la portería del Saprissa

Luis Javier Paradela no fue comprado por el club de Rumania en el que estaba a préstamo, por lo que le tocará volver al Monstruo.

Bancy Hernández, de Nicaragua, y Tomás Rodríguez, de Panamá, fueron anunciados como nuevos fichajes, lo que provoca que el nuevo guardián morado tenga que ser alguien de la casa, o algún portero del mercado nacional, ya que tiene las cinco plazas ocupadas.

Además del caso del panameño Newton Williams, quien en su debut con los morados anotó un gol contra Cartaginés, pero se lesionó la rodilla y no pudo volver a jugar.

En el caso de este atacante, aún se desconoce de manera oficial su futuro, caso distinto al de Gustavo Herrera, quien, según el periodista José Miguel Domínguez, Chepe Bomba, se marcharía al fútbol de Estados Unidos.