¡De los guantes a las ollas! Leonel Moreira nos habla de su pasión por la cocina y el estudio

Leonel Moreira: todo un ejemplo de superación

Al portero Leonel Moreira no le basta con ser un bastión en el marco, sino que ahora quiere ser un maestro en la cocina y un experto en gestión deportiva.

El guardameta del Sporting FC volvió a las aulas y desde setiembre cursa las carreras de Gastronomía, en Amura Centro Culinario, y además lleva un curso virtual de gestión deportiva. Demostrando, a sus 35 años, que para el estudio no hay edad ni excusas.

Desde hace algunos años, Leo cuenta con la licencia A Pro de entrenador y es administrador de empresas con énfasis en recursos humanos, pero le encanta estudiar y quiere ser un ejemplo para las nuevas generaciones.

El portero del equipo albinegro conversó con La Teja y reveló qué lo motiva a seguir estudiando y cómo se organiza para rendir dentro y fuera de la cancha.

Leonel Moreira, portero del Sporting FC, volvió a las aulas para estudiar Gastronomía y Gestión Deportiva. Foto: Instagram Leonel Moreira. (Foto: Instagram Leonel Moreira. /Foto: Instagram Leonel Moreira.)

A las brasas

- ¿De dónde nació el interés por estudiar Gastronomía?

En setiembre inicié al mismo tiempo con ambas carreras, prácticamente llevo un cuatrimestre estudiando.

Un día, viendo redes sociales vi una publicación relacionada a gastronomía y me dieron ganas de estudiar, aprovechando que ahora estoy en Sporting y que cuento con un poco más de tiempo y la idea es esa, aprovechar el tiempo.

Cuando estaba en Puntarenas FC se me complicaba un poco por el trajín de ir y venir allá, pero decidí seguir estudiando porque el fútbol no es para siempre.

El curso de gestión deportiva lo estoy llevando con la Conmebol, es un poco más libre, porque los días 25 de cada mes inician los módulos y puedo llevar las clases a la hora que yo pueda, en cambio, con Gastronomía debo ir a clases y cumplir horarios.

- Leo, veo que lo tiene claro, el fútbol no es para siempre...

Es una carrera muy linda, aprovechable, que te da muchas cosas, pero no es para siempre, no te da trabajo toda la vida, es una carrera corta, pero estoy muy agradecido, porque me ha dado mucho y gracias al fútbol sigo creciendo.

He aprovechado los beneficios que te da el deporte para prepararse y, gracias a eso, estudié administración de empresas, con énfasis en recursos humanos y me ha dado mucho de lo que tengo a nivel profesional.

Leonel Moreira le agradece al Sporting FC el apoyo para que pueda seguir estudiando. Foto: Instagram Leonel Moreira. (Foto: Instagram Leonel Moreira. /Foto: Instagram Leonel Moreira.)

- ¿Qué es lo que más le ha gustado de la gastronomía?

Ya sabía preparar algunas cosas, pero ahora tiene más sentido cosas como la forma de picar, los tiempos de cocciones, los tipos de salsas madres, los fondos que deben llevar cada salsa, cosas por el estilo. Uno va abriendo la mente, todo me ha gustado.

Ahorita estoy aprendiendo lo principal, pero luego me gustaría enfocarme en la comida italiana, por su variedad.

- ¿Y cómo se organiza con las clases, entrenamientos y partidos?

Gracias al apoyo del club, que tiene esa filosofía de ayudar al jugador a superarse, acomodo mis clases para las noches, en días en que creo que no habrá partidos.

En las mañanas voy a entrenar, en las tardes trabajo en el colegio en donde estudia mi hijo y luego debo ir recogerlos (a Santiago y Camila) y ya después de las 3 de la tarde me queda tiempo para estudiar.

- ¿Por qué es importante para un futbolista estudiar?

Además de portero, tengo la licencia A Pro de entrenador y además soy administrador de empresas con énfasis en recursos humanos, precisamente porque aproveché estas ayudas que da el fútbol.

Es un deporte que te abre muchos caminos y te brinda apoyos para estudiar, como becas, te ayudan con cursos de idiomas, quizás los jóvenes creen que no es importante, porque el fútbol te puede llevar a lo más alto, pero el dinero puede ir y venir, así como el éxito con un equipo, así que hay que pensar en el futuro.

El portero Leonel Moreira es administrador de empresas y estudia para ser gestor deportivo. Foto: archivo.

- ¿Cuál es el mensaje que le quiere transmitir a sus hijos?

Ellos ya tienen un norte de cómo es su papá, cómo es su mamá, y somos muy estrictos con el tema del estudio, ambos tratamos de ser buenos ejemplos para ellos y demostrarles que no todo es fácil, las cosas cuestan.

Hay que trabajar, estudiar, sacrificarse porque no todo es regalado y cuando uno siembra se recoge ese sacrificio, todo el empeño que se da.

- Leo, ¿cómo le ha ayudado su formación en recursos humanos a su trabajo dentro de la cancha?

Uno entiende el pensar de cada persona, para dónde quiere ir, viendo el desempeño de cada persona y el beneficio que le puede dar al equipo.

Creo que se me hace más fácil entender a las personas, el pensar qué es lo que quieren, lo que quieren proyectar, y yo trato de ayudar en lo que sé, a partir de mi experiencia, hablarlo y manejarlo, para apoyar a mis compañeros.

- ¿Ha pensado en desarrollar algún proyecto cuando se retire?

En este momento estoy como un joven cuando empieza estudiar, ver qué quiere hacer y siento que al final, las tres carreras me pueden llevar por un solo camino.

Podría tener un negocio propio o estar en una empresa, porque tengo tres tipos de visiones. Además, si Dios quiere, el próximo año quiero abrir una academia de porteros, porque quiero transmitir mis conocimientos a niños.