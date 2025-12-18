Tras salir del Saprissa, Ryan Bolaños recibe una noticia que marcará su futuro en Sporting

El defensor Ryan Bolaños tomó un nuevo aire con su llegada al Sporting FC y el cuadro albinegro le dará la oportunidad de seguir en el club.

Este jueves, el equipo informó que Bolaños continuará defendiendo los colores negro y blanco por un año más.

Ryan Bolaños, lateral del Sporting (derecha) seguirá con el club por un año más. Foto: prensa GFC. (La Nación/Cortesía: Guadalupe FC)

La llegada de Ryan Bolaños a Sporting

Bolaños llegó al equipo que dirigía en ese entonces Minor Díaz, en setiembre de este año, luego de su salida del Saprissa.

En el presente torneo jugó un total de 759 minutos durante 10 partidos y marcó un gol con los ahora griegos.

Mientras tanto, el equipo sigue sin técnico y en días anteriores dio a conocer las salidas de Douglas Sequeira, Ian Smith, Yoserth Hernández y Alejandro Reyes.

Los hermanos Adolfo y Gustavo Feoli también se irán para asumir un reto en el fútbol universitario de Estados Unidos.