Hijo de ídolo del Saprissa le tiró con todo a Ryan Bolaños y no entiende cómo sigue en el club

Wálter Centeno Salas explotó contra Ryan Bolaños (izquierda) y no entiende cómo sigue en Saprissa. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ)

El lateral Ryan Bolaños vuelve a estar en el blanco de las críticas de los aficionados del Saprissa, luego de su actuación en el juego contra Puntarenas.

El miércoles por la noche, los morados cayeron 3-1 ante los porteños y aunque prácticamente todo el equipo saprissista se vio mal en el Lito Pérez, a Bolaños le siguen cobrando el que sea tomado en cuenta por Vladimir Quesada.

Uno de los que criticó más duramente a Ryan fue Wálter Centeno Salas, hijo del exvolante Wálter Centeno, quien replicó un comentario de Christian Sandoval y ahí tiró lo suyo.

Esto puso Sando en su cuenta de X, luego de la mejenga:

“Se lo comieron todo el partido por esa banda, el Puerto entró cuando quiso por ese lado, no marca diferencia y estaba cantado que por esa banda izquierda del Saprissa era vía libre para Puntarenas. ¿Ya para qué sacar a Ryan Bolaños cuando el juego está 2-0? Ya el daño está hecho".

Paté Jr, quien no esconde su amor por los colores morado y blanco también critica el rendimiento del jugador y esto dijo del jugador de 26 años.

Aquí el tema no es el porque juega de titular

“Aquí el tema no es el por qué juega de titular. Aquí el problema es cómo está en Saprissa”, mencionó.

El contrato del limonense con los saprissistas finaliza en diciembre del 2025.

