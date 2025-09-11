Teleguía Deportes

Saprissa es noticia internacional y no precisamente para bien... así se burlan del club afuera del país

Saprissa recibió una goleada ante Puntarenas que se hizo viral afuera del país

Por Hillary Chinchilla Marín
Puntarenas FC derrotó 2-1 al Saprissa.
Saprissa salió goleado de Puntarenas y fue burla a nivel internacional (Prensa PFC/Prensa PFC)

Saprissa no sale de la mala racha y se volvió burla internacional tras goleada ante Puntarenas FC.

El cuadro morado visitó al Puerto y terminó perdiendo 3 por 1, resultado que no pasó desapercibido fuera de Costa Rica.

Saprissa es el equipo más grande del país y la mala racha que vive es burla y noticia en otros países.

Páginas como San Marino y periodistas panameños no dejaron pasar la oportunidad de burlarse de los tibaseños.

“Qué ganas de poder enfrentar al Saprissa y ganar un partido. Son horribles”, “Jajaja cómo te va a ganar un equipo que no tiene ni el escudo en Google. Papelón del Saprissa“, ”Alexis Cundumí vacunando otra vez al Saprissa“, son algunas de las publicaciones.

Actualmente, el Monstruo está fuera de zona de clasificación y solo tiene 10 puntos en siete partidos.

