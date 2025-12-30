Chepe Bomba afirma que le dolieron los títulos de un Alajuelense al que califica como “equipo ratonero”

Tanto Liga Deportiva Alajuelense como el Deportivo Saprissa son equipos que mueven mucho dentro del país y más allá de nuestras fronteras, y en el caso del polémico periodista José Miguel Domínguez, Chepe Bomba, esto es claro, ya que el comunicador reconoce que ha sufrido este diciembre lleno de títulos rojinegros.

El reconocido periodista panameño siempre se ha declarado aficionado del morado, y como buen saprissista, le encanta tirarle al máximo rival histórico, que no solo logró el tricampeonato de Centroamérica, sino que al mismo tiempo coronó la Navidad superando al Saprissa en la instancia final, algo que el canalero reconoce no haberle gustado en lo absoluto.

Chepe Bomba es aficionado del Saprissa. (Captura/Captura)

Domínguez asegura que el tricampeonato de Copa Centroamericana está marcado de polémicas arbitrales.

En La Teja hablamos con el polémico periodista, quien no se mordió la lengua para bajarles a la fiesta que se tienen los liguistas tras los trofeos levantados en este mes de diciembre.

“Tampoco podemos echarle tantas flores a la Liga Deportiva Alajuelense que, vamos a ser realistas, es un equipo ratonero jugando. Jugó de manera ratonera en la Copa Centroamericana y hay ciertas dudas para Chepe Bomba sobre ese tricampeonato, sobre todo uno del Real Estelí; hubo dudas de penales, polémica y el de ahorita con Xelajú también hay polémica”, aseguró el panameño en una entrevista con La Teja.

José Miguel tiene toda la esperanza de que el nuevo fichaje morado, su compatriota Tomás Rodríguez, sea el encargado de acabar la fiesta manuda.

“La Liga Deportiva Alajuelense tampoco es el Barcelona de Hansi Flick, el Alajuelense no es el Manchester City de Guardiola o el Borussia Dortmund, no es el Bayern Munchen; o sea, yo creo que ya se le acabó la fiesta al Alajuelense y va a llegar papá Tomás Rodríguez para poner las cosas en orden en Costa Rica, no va a pasar esto de nuevo en diciembre, que pasaron Navidad bonita, hermosa, con arbolito y demás; llega el 2026 del Saprissa”, afirmó.

Alajuelense logró el tricampeonato de Centroamérica y semanas después la 31 (JOHN DURAN/John Durán)

El canalero asegura que el trofeo ganado por Alajuelense en Guatemala no debería contar, ya que está manchado.

“A mí me dolió por mi amigo Amarini Villatoro, me dolió cómo le han robado; yo creo que ya estamos grandes, ya a nivel de FIFA, Centroamérica, Concacaf, Uncaf, hay que poner las cosas serias ya, y aquí no podemos estar ayudando a los equipos grandes. Xelajú merecía ese campeonato, se inventaron una pena máxima para que Alajuelense llegara a los penales”, acotó el comunicador panameño.

El panameño no titubea para decir que la Copa Centroamericana no debería ser contada para los liguistas.

“Creo que no lo merecían, es un título bastante manchado, la verdad, es una copa que yo no contaría; a mí me daría vergüenza decir que yo soy tricampeón de Centroamérica de esa forma”, sentenció José Miguel Domínguez.

Fernando Piñar fue el autor del gol del título 31 ante Saprissa (JOHN DURAN/John Durán)

Chepe Bomba le baja el piso a la 31 de Alajuelense asegurando que Saprissa volverá

Domínguez les lanzó una clara advertencia a los manudos que siguen de fiesta con la copa lograda días atrás ante Saprissa, bajándole el piso a la 31 y asegurando que se acaba próximamente el reinado rojinegro en nuestro país.

“No ganaban desde el 2020, estamos en el 25, casi 26, un titulito, ya se le acaba la fiesta, el peor Saprissa de los últimos años más o menos que le compitió ahí; ahora que se refuerza con Tomás Rodríguez y demás jugadores, se le acaba el show ya, se acabó el show de la Liga ratonera, punto y pelota, mentira no es y que piensen lo que quieran”, concluyó Chepe Bomba en la entrevista con La Teja.