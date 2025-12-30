Alajuelense sigue recibiendo buenas noticias a nivel internacional tras un semestre de ensueño

Alajuelense cerró el 2025 por todo lo alto, ganando todo lo que se le puso al frente, hecho que fue reconocido de gran manera por una de las organizaciones futbolísticas más importantes del mundo en su ranking anual.

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) publicó su ranking de clubes de Concacaf 2025, en el que ubicó a los manudos como el segundo mejor equipo de toda la confederación en el año que está por concluir.

LEA MÁS: Asi fue la emotiva bienvenida que le dieron a Bayron Mora en Paso Canoas luego de salir campeón con Alajuelense

Alajuelense terminó el 2025 en la parte alta de Concacaf del ranking de la IFFHS. (JOHN DURAN/John Durán)

A los rojinegros solo los superó Cruz Azul, de México, que a nivel global ocupó el puesto 79, mientras que Alajuelense cerró en la posición 102 del mundo.

Costa Rica bien representada en el top de Concacaf

Cabe destacar que el fútbol tico a nivel de clubes quedó bien parado en el conteo de Concacaf, ya que tres equipos nacionales se metieron en el Top del área. Herediano finalizó sexto (187 en el mundo) y Saprissa fue noveno (211 global).

En el Top 10, aparecen cuatro equipos mexicanos: Cruz Azul, Monterrey en el cuarto lugar, Tigres en el quinto y América en el décimo. La Major League Soccer coloca a Inter Miami en el tercer puesto y a Vancouver Whitecaps en el séptimo, mientras que Olimpia de Honduras es octavo.

LEA MÁS: ¿Porqué Alajuelense aún no ha hecho oficial el fichaje de Kenneth Vargas?

¿En qué se basa la IFFHS para elaborar el ranking?

¿En qué se basa la Federación para montar estas listas? Toma en cuenta diversos parámetros con los que crea un sistema de puntos durante el año calendario, basado exclusivamente en resultados deportivos oficiales, no en opiniones ni valoraciones subjetivas.

Saprissa aparece en el noveno puesto en el ranking de la IFFHS en el 2025. (JOHN DURAN/John Durán)

El organismo otorga puntos por victorias y empates, sin importar el marcador de los partidos.

Qué torneos pesan más en el ranking

Un detalle vital en este tipo de ranking es entender qué es lo que suma más puntos, lo cual se da en el siguiente orden: resultados en la Copa de Campeones de Concacaf, la fase alcanzada, luego los resultados en el campeonato nacional, copas nacionales y finalmente copas regionales.

Por eso un club puede estar arriba en Concacaf aunque no sea líder en su liga local, como es el caso de Cruz Azul. Para este conteo, suma más ganar partidos y ser regular a lo largo del año.

LEA MÁS: Alajuelense pega otro bombazo con un número en redes sociales que impresiona a cualquiera

Por qué clubes grandes quedan más abajo

Un detalle por el que clubes mexicanos como América aparecen más abajo que tres ticos, es que el ranking, así como premia las victorias, castiga con dureza las derrotas y eliminaciones tempranas en torneos como la Copa de Campeones de Concacaf. Lo mismo ocurrió con Tigres y Monterrey.

De esta manera, Alajuelense fue un equipo que mantuvo un rendimiento parejo en ambos torneos locales del año, clasificó siempre a fases finales y tuvo buenos resultados internacionales, razones por las que es más reconocido estadísticamente que otros clubes del área.