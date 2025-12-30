¿Porqué Alajuelense aún no ha hecho oficial el fichaje de Kenneth Vargas?

Kenneth Vargas será jugador de Liga Deportiva Alajuelense para el 2026, eso es un hecho que no tiene vuelta atrás, según conoce este medio, y hasta el propio jugador ha dado diversas pistas.

Los manudos llegaron a un acuerdo con el Heart of Midlothian FC, club dueño de la ficha del delantero, con el que tiene contrato hasta el 2029 y pasaría a préstamo.

¿Por qué Alajuelense aún no lo presenta oficialmente?

Si ya todo está cocinado, ¿cuál es el motivo por el que los erizos aún no lo presentan? Deben esperar a que el contrato de préstamo que tiene con el Club Sport Herediano venza este miércoles.

Kenneth Vargas jugará en Alajuelense en el 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cuando el Team trajo de vuelta a Huevito a Costa Rica, lo amarró hasta el final del 2025, por lo que luego del 31 de diciembre, ya los manudos podrán anunciar la llegada del atacante.

Vacaciones, amigos y señales en redes sociales

Vargas está de vacaciones en este momento; anda con Alejandro Bran, quien será uno de sus nuevos compañeros, y con Warren Madrigal, exjugador del Deportivo Saprissa, de quien es muy amigo.

Desde hace días, el delantero ha venido tirando indirectas y coqueteos en redes sociales con los manudos sobre lo que sería su futuro inmediato.

Kenneth Vargas publicó esta imagen en sus historias de Instagram. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Ha respondido algunos comentarios a Bran sobre que quiera ir “por el bi”, haciendo alusión a un bicampeonato, y este lunes publicó una foto suya cuando jugaba con los erizos en ligas menores, imagen que al rato borró de sus historias.

Un nuevo reto para levantar sus números

En la Liga, el delantero buscará elevar los flojos números que tuvo con el Team en el torneo pasado, en los que solo anotó un gol y dio una asistencia en siete partidos disputados, con apenas 365 minutos en cancha.