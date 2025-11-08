Kenneth Vargas es el goleador de las declaraciones polémicas

Kenneth Vargas, jugador de la Selección Nacional y del Club Sport Herediano volvió a estar en el ojo del huracán, con una serie de declaraciones que hizo sobre su presente en el Team y acerca de su regreso a Costa Rica.

El jueves anterior, Vargas compartió con los medios que llegaron al Proyecto Gol, en medio del microciclo que realiza la Tricolor y dijo, que volver a Costa Rica fue la mejor decisión que tomó y habló de las razones extra fútbol por las cuales no juega en este momento.

“Creo que fue la mejor decisión que pude tomar. Al final de cuentas, en Escocia no hubiera jugado lo que hubiera querido. Aquí en Heredia, por razones extrafútbol, no he tenido tanta oportunidad.

Kenneth Vargas generó polémica con una serie de declaraciones que dio el jueves anterior. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Creo que no he jugado bastante por el tema de que vengo un poco cargado del isquiotibial. Pero creo que si estoy aquí es porque estoy al 100%. Entonces creo que estoy bastante bien para poder competir”, comentó.

Además, Kenneth hizo una comparación de las condiciones en las que jugaba en el Viejo Continente.

“Creo que es difícil adaptarse. Suena raro, pero es un cambio bastante radical porque es complicado acostumbrarse al césped sintético del estadio Carlos Alvarado.

Lo defendió. Este medio contactó a Jafet Soto para conocer su posición sobre las declaraciones de Vargas. Dijo que escuchó tres veces lo que dijo y recalcó que habló de una lesión y de la cancha sintética. Además, se le consultó sobre las declaraciones que dio Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje y nos dijo: “lo que tenga que decirle a Osses se lo voy a decir a él”.

Kenneth Vargas tuvo una relación complicada con el técnico Gustavo Alfaro. Prensa FCRF.

Las declaraciones del jugador, de 21 años, no cayeron muy bien entre algunas personas, quienes creen que las cosas que dice Vargas son polémicas. No es la primera vez que el herediano genera roncha con sus palabras y repasamos algunos de sus episodios más picantes.

Las polémicas de Kenneth Vargas

En agosto del 2024, no perdió la oportunidad para enviarle un filazo a Gustavo Alfaro, al conocerse que dejaba la Tricolor, para dirigir la Selección de Paraguay, entrenador con quién no tenía una buena relación.

La pieza “SORRY 4 THAT MUCH” del rapero colombiano Feid fue la elegida. El jugador publicó la parte en la que dice “Después de todo me pagas así, estoy mejor sin ti, así me quede roto, de esa fiesta en Berlín, solo nos queda la’ foto”.

Y en noviembre del año pasado, mientras estaba con la Selección, Huevito afirmó que estaba muy feliz en Escocia, pero quería cambiar de aires e irse a una mejor liga.

“La verdad estoy muy feliz en Escocia, pero la idea sí es poder salir de allí lo más rápido que se pueda. Sé que tengo un contrato largo, pero la idea no es cumplirlo todo. Yo quiero salir, ir a un lugar y una liga mejor, y estamos en eso.

“No quiero decir que Escocia sea un mal lugar, sino a lo que me refiero es que es la primera vez que tuve esa experiencia en Europa, los primeros pasos, ya ahora sé cómo es todo, cómo se maneja las cosas; a lo que me refiero es, tal vez, una liga mejor, un club que compita por más cosas”, explicó.

Kenneth Vargas llegó al Hearts en agosto del 2023. Archivo. (Mark Scates - SNS Group/SNS Group)

“Es un tema recurrente”

El periodista Fabián Zumbado analizó la situación de Vargas y en su criterio, lo que pasa con el jugador es recurrente.

“Lo que queda claro y no hay duda, es que si él vino a Costa Rica fue por una circunstancia de rendimiento, más allá de situación contractual y necesita mejorar su rendimiento”, afirmó.

Zumbado además cuestionó lo que dijo de la cancha del Carlos Alvarado y de la forma en la que se refirió a la casa de los florenses.

“La verdad es que esas canchas fueron las que le permitieron irse a Europa y me extraña de él, porque viene de una familia futbolera y uno pensaría que el papá le da recomendaciones; tiene mucho talento pero se equivoca cuando habla.

“Y que no se le olvide que jugó en el Municipal Grecia y me parece que la cancha del Allen Riggioni no es mejor que una sintética”, comentó.

El periodista y aficionado al Herediano Fabián Zumbado criticó las palabras de Vargas. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Kenneth Vargas necesita asesorarse

El periodista Steven Oviedo, de Deportivas Columbia, cree necesario que el jugador reciba una asesoría, para que aprenda a expresarse.

“Él comete errores claros a la hora de comunicarse, a veces me parece que no lo hace con intención, pero en otras me queda la duda. Pero siento que debe tener más cuidado con lo que dice, con su comportamiento fuera de la cancha.

“Me parece que Kenneth es un gran jugador, pero este tipo de cosas no le ayudan. Le ha pasado en Escocia, en Heredia, con la Selección se tomó muy personal el tema con el Lechuga y creo que todo se puede manejar de una manera diferente, evitar problemas de gratis”, comentó.

Para el comunicador, este tipo de cosas le restan credibilidad a su trabajo.

“Ya lo vimos en Escocia, las cosas que dijo no cayeron nada bien allá y tuvo que regresar a Costa Rica.

“Es muy importante que reciba una clase de acompañamiento y sería bueno que los encargados de comunicación le recomienden qué decirles, a quiénes poner a dar declaraciones y de hecho, Kenneth no ha hablado desde que volvió al país”, destacó.