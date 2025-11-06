Melissa Herrera sorprende con dura crítica a polémicas declaraciones de Kenneth Vargas

Kenneth Vargas, delantero del Club Sport Herediano, tiró algunas frases polémicas este jueves ante los medios de comunicación, previo al entrenamiento de la Selección de Costa Rica, al punto que una de ellas sorprendió a otra seleccionada nacional, Melissa Herrera.

El asunto es que Huevito explicó los motivos del porqué le ha costado adaptarse al fútbol nacional en su regreso al Team, en el que no ha lucido como, tal vez, muchos esperan, pues apenas ha jugado cinco partidos y no ha marcado ningún gol.

¿Qué fue lo dijo Kenneth Vargas?

“Es difícil adaptarse a esto, suena raro, pero es la verdad. Yo vengo de estar acostumbrado a siempre entrenar y jugar en césped sintético y venir acá a Heredia, al estadio de Santa Bárbara es un cambio bastante radical, pero poco a poco me voy sintiendo mejor”, dijo.

Kenneth Vargas ha tenido un rendimiento deslucido en su regreso al Herediano. (CSH /CSH)

De Escocia lo mandaron a Herediano

Vargas estuvo 14 meses, entre julio del 2024 y setiembre del 2025, en el Hearts de la primera división de Escocia, club que lo envió a préstamo al equipo al que le compró al tico.

Melissa Herrera se sorprendió por las declaraciones

Al leer esos motivos, una que cuestionó el tema fue la atacante del Marsella de Francia, quien apareció en la cuenta de Instagram de Yashin Quesada para opinar en un clip que subieron en dicho perfil con las declaraciones de su colega.

Melissa Herrera cuestionó las palabras de Kenneth Vargas sobre su regreso al fútbol nacional. (Captura pantalla/Captura pantalla)

“¿De dónde salió?, ¿Se imagina decir eso del país que te ayudó a llegar a Europa?... Sin palabras", indicó en sus primeros comentarios, de varias respuestas que dio a otros usuarios que comentaron el tema, algunos de acuerdo y otros en desacuerdo con ella.

Meli es de las deportistas que siempre ha sido muy sincera para decir cosas en sus redes sociales, en las cuales ha aclarado otras veces que lo hace a título personal y porque se considera con el mismo derecho que muchos otros, sin inhibirse por ser figura pública.

