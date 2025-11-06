Kenneth Vargas asegura que factores extrafútbol no dejan tener regularidad en Herediano

Kenneth Vargas volvió, de forma sorpresiva, al Herediano este semestre tras su paso por el fútbol de Escocia. Sin embargo, el atacante de la Selección Nacional de Costa Rica afirma que en el actual bicampeón hay factores fuera de la cancha que le impiden jugar más.

El delantero estuvo en el Hearts de Escocia, y, por falta de oportunidades, tuvo que regresar al equipo florense este semestre, ya con el torneo local iniciado.

Vargas debutó ante Puntarenas el 20 de septiembre, en la derrota de la escuadra florense por 1-0. En dicho juego, en el Lito Pérez, jugó los 90 minutos del encuentro.

Kenneth Vargas regresó este semestre al Herediano. (CSH/CSH)

Después de ahí, actuó ante Guadalupe como titular, pero salió de variante en la segunda mitad. Igualmente, en la derrota contra Alajuelense. En Liberia, salió en el medio tiempo tras empezar en el once inicial.

En las últimas jornadas de los florenses, primero ante Cartaginés, solo jugó diez minutos, y en la visita a Sporting ni siquiera fue convocado. Ambos partidos acabaron en victoria para Herediano, tras una mala racha sin conocer el triunfo al mando del técnico Jafet Soto.

En el microciclo de Costa Rica, previo a los duelos contra Haití en Curazao y después el choque que puede ser definitivo contra Honduras, para ir al próximo Mundial de Norteamérica 2026, Kenneth habló con los medios, afirmando que hay factores que no le permiten tener regularidad en su actual club.

“Fue la mejor decisión que pude haber tomado; allá, en Escocia, no hubiera jugado lo que quería. Acá, en Heredia, por factores equis, extrafútbol, no he tenido tanta oportunidad, pero yo sé el trabajo que hago día a día.

“El profesor Miguel me conoce bastante bien, entonces creo que el trabajo que hago todos los días y el trabajo con la selección me respaldan bastante”, añadió Vargas.

Kenneth Vargas anotó en el empate a tres de Costa Rica ante Haití jugado en el estadio Nacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Con la Tricolor, el atacante no vio minutos en San Pedro Sula ante Honduras, en el empate sin goles, mientras que en el duelo ante Nicaragua, en el Estadio Nacional, fue titular, pero salió de variante en la segunda mitad, a los 70 minutos.

Para la fecha FIFA del mes de septiembre, Kenneth no jugó en Nicaragua, en la paridad a uno, mientras que en el empate con Haití a tres goles jugó casi todo el compromiso, en el que anotó y otorgó una asistencia.