Enrique Osses fue tajante con lo que considera amenazas de Jafet Soto

Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Fedefútbol, habló sin pelos en la lengua sobre los señalamientos y quejas que hizo Jafet Soto, entrenador y presidente del Herediano, por la labor del chileno como encargado del referato tico.

El dirigente arbitral reconoció que le molestan las palabras de Soto, las cuales se tomó como amenazas por la forma en que las hizo, motivo por el que escaló el asunto hasta Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, dado que el florense también es miembro del Comité Ejecutivo de la FCRF.

“Es pública mi molestia e incomodidad respecto a ese tema; al respecto hablé con el presidente de la Federación este martes, para saber si era el sentir de todo el Comité Ejecutivo o son solo a nivel personal y él me dijo que está bastante conforme con el trabajo que yo vengo realizando.

LEA MÁS: Jafet Soto estalló contra el arbitraje y señaló con nombres y apellidos a quienes considera responsables

Enrique Osses fue tajante que no aceptará amenazas de Jafet Soto ni de ningún dirigente. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Doy por cerrado el asunto, pero espero que este tipo de declaraciones se regulen, se baje el tono, porque no ayudan en nada a la mejora. Espero que al final no se emitan. Con todos los presidentes y gerentes tengo línea abierta para hablar”, indicó.

Osses ya había hablado con Jafet Soto

Osses reveló que habló la semana pasada con Jafet para conocer sus quejas y dudas. Hablaron de manera directa y él siente que en la charla habían quedado en buenos términos, por eso se sorprendió al ver que el viernes pasado la volvió a emprender contra su persona.

Para el sudamericano, al escuchar que Soto puso un posible plazo a su tiempo en Costa Rica, lo toma como una amenaza. Por ello, fue uno de los señalamientos que le hizo a Maroto.

LEA MÁS: Jafet Soto pierde la paciencia y arremete contra el arbitraje y la afición de Liberia

Jafet Soto le tiró bien duro Enrique Osses y al arbitraje tico. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Sí, claro, lo sentí como una amenaza y así se lo hice ver al presidente. Me dijo que debía estar tranquilo, porque no es el sentir del Comité Ejecutivo”, añadió.

Osses espera que Jafet ya no lo ataque más

Enrique añadió que quedó con Osael de que este hablaría con Jafet para que le pare a la criticadera contra el arbitraje y su persona.