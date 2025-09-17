Regreso de Kenneth Vargas al Herediano podría explicarse en estas declaraciones que dio hace un tiempo

Kenneth Vargas buscará en Costa Rica y el Herediano recuperar el ritmo que perdió en Escocia en los últimos meses. (Federación Costarricense de Fútbol/Federación Costarricense de Fútbol)

Kenneth Vargas volvió al Herediano a partir de este martes para tener el ritmo de juego y minutos que perdió en el Hearts de Escocia desde hace unos meses.

Los florenses confirmaron que el delantero jugará en el club por el Apertura 2025, para el jugador de 23 años es vital jugar en un momento que se disputa la eliminatoria mundialista y la posibilidad de disputar una Copa del Mundo.

El destino de Huevito en tierras británicas cambió de manera abrupta desde finales del 2024, antes de eso era titular, una de las figuras que además colaboraba con goles regularmente.

¿Qué pasó con Kenneth para que de repente dejara de jugar y durante todo el 2025 quedara prácticamente muerteado? No se trata solo de un tema deportivo, pues hay un momento que podría haber marcado diferencia y causado un giro de timón.

Kenneth Vargas jugó con el Herediano hasta mediados del 2023. (Rafael Pacheco Granados)

El 12 de noviembre del 2024, en una atención a medios de la selección de Costa Rica, el jugador dio unas declaraciones que cayeron como una patada en Escocia, cuando este aseguró que quería dejar el equipo más adelante para ir a una mejor liga y crecer como futbolista.

“La verdad estoy muy feliz en Escocia, pero la idea sí es poder salir de allí lo más rápido que se pueda. Sé que tengo un contrato largo, pero la idea no es cumplirlo todo. Yo quiero salir, ir a un lugar y una liga mejor y estamos en eso.

“No quiero decir que Escocia sea un mal lugar, sino a lo que me refiero es que es la primera vez que tuve esa experiencia en Europa, los primeros pasos, ya ahora sé cómo es todo, cómo se maneja las cosas; a lo que me refiero es, tal vez, una liga mejor, un club que compita por más cosas. Estoy en un muy buen equipo, pero tal vez no compite por tantas cosas, entonces sí me gustaría tener esa competencia para llevar el nivel personal un poquito más alto”, dijo entonces.

La sinceridad del jugador cayó como una patada en la afición de Escocia al sentirse menospreciados.

“El muchacho hace un buen juego cada cinco partidos”; “otro extranjero más que se cree mejor de lo que es. Tienes suerte de estar en este nivel, amigo”, fueron algunas de las críticas de los aficionados en redes sociales.

Kenneth Vargas marcó 13 goles y 8 asistencias en su paso por el Hearts of Midlothian. (Mark Scates - SNS Group/SNS Group)

Tras ver el mosquero que se le armó, el jugador hizo un comunicado aclarando las cosas, tratando de bajarle el tono al asunto al decir que sus palabras habían sido sacadas de contexto aunque fue algo que dijo, pero el daño ya estaba hecho.

“Estoy decidido a entregarme en cuerpo y alma a este club, honrando la confianza y la oportunidad que me han brindado. Siento el apoyo de mis compañeros, el staff de entrenadores y la comunidad que es mi motivación para empujar más fuerte y contribuir a los éxitos colectivos”, comentó.

Luego de esa polémica, Huevito volvió a Escocia y ya nada fue igual, en ese momento a la temporada 2024-2025 le restaban 20 partidos, de los cuales fue titular solo en uno, en 13 fue suplente en los que no jugó más de 20 minutos por partido y en seis no tuvo acción.

Para la vigente temporada no tuvo acción en ningún juego, quedó de lado, pues además se maneja la versión que tenía problemas con la dirección deportiva del equipo.

Las palabras de Vargas fueron un error serio en aquel momento, sobre las cuales, incluso, habló el técnico Steven Naismith, exentrenador del cuadro granate en la época que estaba el tico.

Steven Naismith fue el técnico de Kenneth Vargas en el Hearts de Escocia. Foto: X Hearts Standard

“Creo que ha sido ingenuo, no creo que lo hayan sacado directamente de contexto en lo que dijo. Ha hecho una entrevista, a veces potencialmente sin saber que lo dicho rebotará hasta acá. He jugado con muchos jugadores que se han hecho seleccionados y luego han regresado y han dicho todo tipo de cosas”, dijo.

Los datos muestran que dejó de jugar de manera regular tras aquellas declaraciones, con lo que cada uno podrá sacar sus conclusiones.