Las declaraciones de Kenneth Vargas no cayeron nada bien en el fútbol de Escocia

Las declaraciones que el delantero Kenneth Vargas dio sobre el fútbol de Escocia no cayeron nada bien en su club, el Hearts of Midlothian FC.

El martes anterior, el Huevito declaró a los medios locales que desea dejar la liga escocesa, pues sueña competir en una liga mejor.

Sus palabras llegaron a Escocia y según reportan medios locales, en el Hearts están esperando que el jugador se incorpore al club para conversar seriamente con él.

De acuerdo con Edinburgh News, un medio escocés, el atacante cuestionó el nivel de la primera división de ese país y en redes sociales, los aficionados le tiraron con todo.

“El muchacho hace un buen juego cada 5 partidos”; “otro extranjero más que se cree mejor de lo que es. Tienes suerte de estar en este nivel, amigo”.

Vargas tiene contrato por cinco años con el Hearts, pero su deseo es buscar una mejor liga.

“La verdad estoy muy feliz en Escocia, pero la idea sí es poder salir de allí lo más rápido que se pueda. Sé que tengo un contrato largo, pero la idea no es cumplirlo todo. Yo quiero salir, ir a un lugar y una liga mejor, y estamos en eso.

“No quiero decir que Escocia sea un mal lugar, sino a lo que me refiero es que es la primera vez que tuve esa experiencia en Europa, los primeros pasos, ya ahora sé cómo es todo, cómo se maneja las cosas; a lo que me refiero es, tal vez, una liga mejor, un club que compita por más cosas. Estoy en un muy buen equipo, pero tal vez no compite por tantas cosas, entonces sí me gustaría tener esa competencia para llevar el nivel personal un poquito más alto”, explicó.