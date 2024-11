Kenneth Vargas reveló los motivos por los que quiere dejar el fútbol escocés

Kenneth Vargas tiene la fe de salir pronto del fútbol de Escocia. (Rafael Pacheco Granados)

Kenneth Vargas, delantero de la Selección de Costa Rica, pondrá alma, vida y corazón en la serie ante Panamá,por los cuartos de final de la Liga de Naciones, pues esta podría ser vital para su futuro.

El atacante contó que habrá visores viéndolo y que la posibilidad de i de club y vaya a una mejor liga es algo que tiene contemplado en el radar, ya que la vitrina de la Sele es clave en ese aspecto.

“A lo que tengo entendido, vendrán dos equipos a verme en estos partidos contra Panamá, y el lunes allá, entonces, imaginate, después que hice el encuentro contra Guatemala (en setiembre), me di cuenta que el nivel de selección es una vitrina grandísima, por lo que imagen la motivación que tengo para el partido del jueves”, dijo este martes en la atención a medios de la Tricolor.

Kenneth Vargas revela que quiere dejar Escocia por una liga más top

Huevito tiene más de un año jugando para el Heart of Midlothian FC de Escocia, club al que, originalmente, llegó a préstamo, pero que en julio compró su ficha por cinco años.

“La verdad estoy muy feliz en Escocia, pero la idea sí es poder salir de allí lo más rápido que se pueda. Sé que tengo un contrato largo, pero la idea no es cumplirlo todo. Yo quiero salir, ir a un lugar y una liga mejor, y estamos en eso.

“No quiero decir que Escocia sea un mal lugar, sino a lo que me refiero es que es la primera vez que tuve esa experiencia en Europa, los primeros pasos, ya ahora sé cómo es todo, cómo se maneja las cosas; a lo que me refiero es, tal vez, una liga mejor, un club que compita por más cosas. Estoy en un muy buen equipo, pero tal vez no compite por tantas cosas, entonces sí me gustaría tener esa competencia para llevar el nivel personal un poquito más alto”, explicó.

Kenneth Vargas espera separarse lo antes posible del Hearts de Escocia. Instagram.

Vargas afirma que en cualquiera de las cinco grandes ligas de Europa --Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia-- estaría satisfecho.

“Yo siempre le he dicho a mí representante y a mi familia que me gustaría jugar en una de las cinco grandes ligas, ya Dios verá luego. Me han llegado ofertas, no le voy a mentir, pero son cosas que se toman con calma, soy el último que toma la palabra. Tengo una cláusula, si llega un equipo y la paga, soy el último en tomar la palabra, hay que ver qué pasa”, añadió.