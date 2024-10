Kenneth Vargas se echó al agua con la pregunta incómoda sobre relación con Gustavo Alfaro

Kenneth Vargas se echó al agua sobre su tiempo con Gustavo Alfaro en la selección de Costa Rica (Rafael Pacheco Granados)

Kenneth Vargas explotó en cancha este martes tras anotarle a Guatemala, su gol con la Selección de Costa Rica tuvo un sabor muy especial luego de diversas cosas que ha pasado en la Tricolor.

Huevito no se quedó callado y reclamó las pocas horas y oportunidades que se le dan dentro de la Sele, especialmente en la era de Gustavo Alfaro.

La Teja le consultó de manera directa cuánto le cambió el pasar de trabajar con Alfaro ahora con Vivas, en la que el jugador fue muy sincero y hasta se mandó una risa que habló por su cuenta.

“Pucha, que pregunta más incómoda, no, no, pero la verdad son cosas diferentes, el profe Claudio ya me conoce desde hace tiempo, justamente hace un año jugamos contra Colombia y también anoté en ese partido (a nivel sub-23), pero ya es cuestión de cada profesor como de su punto de vista diferente”, comentó hasta un tanto incómodo por la duda.

Kenneth Vargas habló sobre las diferencia de Gustavo Alfaro y Claudio Vivas.

Vargas con Alfaro no la pasó bien y varias veces a pesar de estar convocado quedó fuera de la mayoría de partidos y, en algunas ocasiones, hasta se le mandó a la gradería.

Esta situación llevó a Vargas a tirarle más de un hachazo a Lechuga a través de sus redes, en especial, por no jugar ni un minuto durante la Copa América.

En zona mixta y hasta con una chichota en la frente por una patada en la cara que le dieron durante el compromiso, Kenneth confesó que para él no ha sido un camino fácil, pero que supo aguantar.

“Debo darle gracias a Dios por un partido más, por una anotación más, esta es la oportunidad que tanto he querido, que tanto esperaba y la verdad siento que la pude aprovechar de la mejor manera”, dijo.