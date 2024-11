Esta fue la justificación que dio Kenneth Vargas para evadir responsabilidad de sus palabras

Kenneth Vargas se rajó a hablar de porqué quiere dejar el fútbol de Escocia y salió a aclararlo. (Rafael Pacheco Granados)

Kenneth Vargas salió a justificarse este viernes luego de que le lloviera duro en Escocia con los aficionados e integrantes del Hearts of Midlothian, tras decir que quería dejar el club y la liga de ese país.

A muchos no les hizo gracia las declaraciones que dio el martes, en las que menospreció al equipo y al fútbol escocés en general al decir que no eran lo suficientemente buenos.

LEA MÁS: Kenneth Vargas reveló los motivos por los que quiere dejar el fútbol escocés

En una carta que publicó en sus historias de Instagram, Huevito le echó la culpa a la prensa, diciendo que sus palabras se “malinterpretaron” y que se sacaron de contexto, lo cual es mentira.

“Algunos informes recientes en los medios de comunicación que han malinterpretado mis palabras y las han sacado de contexto. Quiero dejar en claro que como cualquier futbolista profesional, sueño con jugar en una de las cinco mejores ligas del mundo. Alcanzar ese sueño, sin embargo, es un viaje que requiere mucho tiempo, dedicación y un gran esfuerzo”, inicia en el texto que publicó en inglés.

Las declaraciones de Kenneth Vargas no cayeron nada bien en Escocia.

En el mensaje afirma que a pesar de ese anhelo está totalmente comprometido con el equipo, del que dice que para él es mucho más que es eso, se trata de su casa.

“Estoy claro que aún estoy joven y tengo mucho que aprender tanto afuera y adentro del campo. Cada día estoy comprometido a mejorar y crecer en la mejor versión del atleta al que aspiro ser. Soy increíblemente afortunado y agradecido por el respaldo que he recibido del Hearts y sus apasionados fans. Es más que un equipo, es mi casa.

“Estoy decidido a entregarme en cuerpo y alma a este club, honrando la confianza y la oportunidad que me han brindado. Siento el apoyo de mis compañeros, el staff de entrenadores y la comunidad que es mi motivación para empujar más fuerte y contribuir a los éxitos colectivos”, continuó.

LEA MÁS: Las declaraciones de Kenneth Vargas no cayeron nada bien en el fútbol de Escocia

Vargas finalizó siendo enfático que está muy comprometido con el club, que se siente privilegiado y se mantiene concentrado para pagar la fe que han tenido en él.

Se embarcó solo

Toda esta aclaración y disculpa se da por las declaraciones que dio de manera textual el martes, cuando solo se le preguntó sobre su futuro y cómo estaba en el fútbol escocés y él fue quien se rajó a hablar. Para desgracia de Kenneth, lo que dijo está grabado, por lo que ahora no puede echarle la culpa a la prensa por sus palabras.

Esto fue lo que dijo en ese momento.

Kenneth Vargas revela que quiere dejar Escocia por una liga más top

“La verdad estoy muy feliz en Escocia, pero la idea sí es poder salir de allí lo más rápido que se pueda. Sé que tengo un contrato largo, pero la idea no es cumplirlo todo. Yo quiero salir, ir a un lugar y una liga mejor, y estamos en eso.

“No quiero decir que Escocia sea un mal lugar, a lo que me refiero es que es la primera vez que tuve esa experiencia en Europa, los primeros pasos, ya ahora sé cómo es todo, cómo se manejan las cosas; a lo que me refiero es, tal vez, una liga mejor, un club que compita por más cosas. Estoy en un muy buen equipo, pero tal vez no compite por tantas cosas, entonces sí me gustaría tener esa competencia para llevar el nivel personal un poquito más alto”, dijo en ese entonces.