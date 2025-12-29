Torneo Nacional

Alajuelense presta a uno de sus cachorros de proyección para que se roce en primera división

Alajuelense envió a préstamo a uno de sus jugadores jóvenes de los que se ha hablado muy bien

Por Sergio Alvarado

Alajuelense envió a uno de sus cachorros de más proyección a préstamo, se trata del delantero Jorge Morejón, quien jugará el siguiente torneo con Guadalupe FC en la primera división.

El muchacho de 18 años ha sido goleador en todas las divisiones menores de los manudos, desde la U15 hasta el alto rendimiento y sobre él hay grandes expectativas a futuro.

Jorge Morejón se encuentra en México con la Selección Sub-20 de Costa Rica que disputa el Premundial. Él es uno de los cachorros ascendidos al primer equipo de Liga Deportiva Alajuelense.
Jorge Morejón destacó en las ligas menores de Alajuelense como un goleador. (Prensa Alajuelense)

En el semestre anterior el joven jugó con Sarchí en la segunda división y ahora se espera que pueda tener rodaje en la máxima categoría.

Morejón suma un partido en primera con los manudos, ante Guanacasteca en la fecha 22 del Apertura 2024, choque en el estuvo unos minutos a las órdenes de Alexandre Guimaraes.

El joven también tiene proceso de selecciones, ha integrado la sub- 17 y 20 de Costa Rica, aunque tiene doble nacionalidad, pues su papá es cubano.

Jorge Morejón fue presentado como jugador de Guadalupe FC
Jorge Morejón fue presentado como jugador de Guadalupe FC (Prensa Guadalupe/Prensa Guadalupe)

Un detalle que le ayuda a destacar es su buen físico, mide 1,80 metros y en las divisiones inferiores llamó la atención por esa potencia acompañada de buena técnica.

