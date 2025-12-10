Jafet Soto contraataca para evitar a toda costa que uno de sus jugadores se vaya a Alajuelense

Durante la mañana de este miércoles, se dio a conocer el interés de un jugador de Herediano, Kenneth Vargas, quien estaría saliendo del club, ya que su contrato de préstamo con el Hearts acabó, algo que hizo moverse a Alajuelense para buscar su incorporación.

Según informaron los periodistas José Pablo Alfaro y Kevin Jiménez, la Liga ya envió la propuesta al equipo de Escocia para hacerse con los servicios del seleccionado nacional en condición de préstamo.

Kenneth Vargas es pretendido por Alajuelense. (Facebook del Hearts/Facebook)

Sin embargo, el mismo Kevin Jiménez afirmó en sus redes sociales que Jafet Soto y compañía no se quedaron de brazos cruzados y enviaron a Escocia la propuesta para mantener al jugador.

“Herediano envió oferta por el préstamo de Kenneth Vargas; intentarán dejárselo. Alajuelense ya hizo la oferta formal, pero los florenses buscarán que continúe. El extremo tiene un contrato de larga duración con el Hearts”, aseguró Jiménez.

Vargas viene de una temporada irregular con Heredia y de fracasar en el intento de clasificar al Mundial del 2026 con Costa Rica.