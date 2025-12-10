Alajuelense estaría por dejarse a una de las joyas salidas del Herediano

Alajuelense está en la disputa por el campeonato nacional; sin embargo, empiezan a sonar los rumores de posibles fichajes para el 2026, siendo un nombre del Herediano parte de la lista.

Según José Pablo Alfaro en Tigo Sports Radio, el atacante del Herediano, Kenneth Vargas, estaría en el radar del club manudo de cara al Clausura 2026.

Kenneth Vargas está en el radar de Alajuelense según periodista de Tigo. (CSH/CSH)

“Resulta que la Liga tiene interés, y ya se lo hizo ver al futbolista, Kenneth Vargas. Kenneth se despide del Herediano en un chat que tienen; Vargas es ficha del Hearts de Escocia hasta el 2029 y Kenneth ya conoce del interés que tiene la Liga para convertirlo en fichaje para el otro torneo”, asegura el comunicador.

“La prioridad del jugador es ver si puede colocarse en Europa, pero le tienta pensar en la oportunidad en la Liga, que dicen que es muy interesante por lo que han podido hablar por encima con el futbolista”, afirma Alfaro.

“Se considera que Kenneth es un jugador con gran futuro, que ciertamente no viene de un gran torneo, pero que en tiempo pasado en Escocia tuvo una buena campaña y que podría acoplarse a la intención que tiene la Liga de reforzarse para el torneo internacional”, aseguró en Tigo el periodista.