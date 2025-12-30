No todo es felicidad para Alajuelense: campeón recibe mala noticia antes de cerrar el año

Alajuelense vive días de felicidad plena, celebraciones y gloria deportiva tras conquistar el título nacional, sin embargo, el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol se encargó de bajar la fiesta a tierra con una serie de sanciones económicas tras el juego de vuelta de la final.

Una millonada en multas tras la final

Mediante un comunicado oficial, la Fedefútbol confirmó que Liga Deportiva Alajuelense deberá pagar ₡3.756.250 por once infracciones distintas, algunas llamativas, otras poco comunes y varias que dejan en evidencia lo estricto del reglamento.

Las sanciones más curiosas del expediente

Usar un sombrero "de colores no permitido" le valió una multa a Alajuelense tras la final. (JOHN DURAN/John Durán)

Entre las multas que más llamaron la atención están:

₡262.500 por “utilizar un sombrero de colores no permitido” .

por . ₡262.500 por no usar la camiseta de campeones entregada por la Unafut .

por entregada por la . ₡262.500 por consumo de bebidas alcohólicas durante la ceremonia de premiación.

Tres sanciones distintas, mismo monto, y todas relacionadas con el protocolo posterior al título.

La multa más pesada: pirotecnia y advertencia seria

El ingreso de pirotecnia y humo fue sancionado también para Alajuelense. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La sanción más fuerte del informe asciende a ₡750.000 y además incluye un apercibimiento de reducción del aforo en un 20% si la infracción se repite en la misma temporada (Apertura y Clausura).

“₡750.000 y reducción del aforo en un 20% para el próximo partido de local al ser la segunda vez en la temporada que se ve el ingreso de objetos no permitidos, específicamente gases comprimidos o licuados, fuegos artificiales, bengalas, humo en polvo, cortinas de humo, bombas de humo o cualquier otro artículo pirotécnico”, señala el fallo.

Objetos lanzados y más apercibimientos

No despejar la cancha 30 minutos después de finalizado el partido fue otra multa para Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

Otro apercibimiento del 20% es debido al lanzamiento de objetos considerados peligrosos, sin que estos impactaran a nadie. También lo multaron con 450 mil colones por lanzamiento de objetos no peligrosos

Tener a personas "ajenas al espectáculo" durante la premiación y además en el espacio entre la cancha y las vallas publicitarias les costó otros 250 mil colones a cada infracción.

Pese a que la gente se tire a la cancha a celebrar es una tradición y algo que sucede en cualquier campeonato con el equipo local, a los erizos los multaron con 262,500, porque "el terreno de juego debía estar despejando 30 minutos después de finalizado el partido."

Finalmente, hasta fueron castigados con 131 mil colones por: “ser la primera vez en la temporada que se ve el ingreso de astas y banderas, pancartas, mantas que superen los 2 metros por 1.5 metros de tamaño dentro de la temporada".