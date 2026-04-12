Esto dicen analistas arbitrales tras polémico juego entre Cartaginés y Herediano

Partido entre Cartaginés y Herediano estuvo lleno de polémica (Mayela Lopez/Mayela López)

El juego entre el Cartaginés y el Club Sport Herediano fue protagonizado por la polémica arbitral con tres acciones puntuales que generaron mucha discusión en redes sociales y en La Teja conversamos con tres exsilbateros que las analizaron.

Para aclarar el panorama, La Teja consultó a tres reconocidos exárbitros y actuales analistas: Greivin Porras, Orlando Portocarrero y Pedro Navarro, quienes revisaron una a una las jugadas más calientes del duelo dirigido por Adrián Chinchilla.

La primera polémica: la mano en el área de Cartaginés

La primera acción que levantó reclamos fue una mano de un jugador de Cartaginés dentro del área que para muchos era penal a favor del Team.

Para Greivin Porras, la jugada no podía pasar de largo sin una revisión en cancha ya que según su criterío, era sancionable.

“Vimos una acción de una mano del jugador cartaginés, muy evidente, muy clara, donde él la juega con la mano. El movimiento de la mano del cartaginés hace que eso se convierta en una acción sancionable o por lo menos que los del VAR llamen al árbitro y lo revise él".

Muy distinta fue la lectura de Orlando Portocarrero, quien defendió la decisión arbitral en esa jugada.

“No todo contacto del balón con el brazo o la mano son sancionables”, explicó, apoyándose en la Regla 12. Según su análisis, el movimiento fue sin intensión, por eso concluyó que Adrián Chinchilla y el VAR resolvieron bien esa acción.

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En esa misma línea se ubicó Pedro Navarro, quien incluso piensa que la jugada sí fue chequeada por la cabina.

“El VAR sí la revisa. Todas las acciones fueron revisadas por el VAR. Es una mano, pero no es sancionable. La mano está muy pegada al cuerpo y tiene una posición natural, entonces no se considera infracción a la regla”, explicó.

Tres exárbitros analizaron la mano en el área y el posible penal para Cartaginés. (Fanny Tayver Marín)

La segunda jugada: el posible penal para Cartaginés

La otra gran protesta llegó del lado brumoso, por una acción en el área florense en la que se pidió pena máxima. En esta sí hubo más coincidencias entre los especialistas.

Para Greivin Porras, también era una jugada que obligaba a utilizar el monitor.

“La acción de Montes (Getsel), que se dio es un penal, en este caso, a favor del equipo cartaginés. Igualmente debió de haber sido llamado por el VAR para revisar esa acción y que él determine si hay una acción para sancionar penal o no”.

Orlando Portocarrero fue todavía más tajante. A su juicio, aquí sí hubo una infracción clara.

“Montes comete una acción que sí es sancionable para pena máxima. Viene de atrás y va hacia adelante, nunca va en disputa del balón y nunca lo toca. Él levanta su pie y la forma de levantarlo está por encima de lo permitido. Entonces lo derriba. Ahí hay una conducta temeraria y debió haber sido amonestado”.

Pedro Navarro también se inclinó por el penal para Cartaginés. Aunque indicó que el árbitro la vio y el VAR la revisó, dejó claro que no comparte esa decisión. “Para este servidor sí es una falta sancionable para penal. El jugador de Cartaginés recibe una entrada con temeridad de parte del defensor Montes. Es una acción que, por la forma en que se da, era muy sencilla de analizar”.

Los tres analistas coincidieron en que no fue mejor noche ni de Adrián Chinchilla, ni de quienes estaban en el VAR y con respecto al gol anulado a los brumosos, para ellos al no haber una imagen clara y detallada del VAR en esa zona, la única verdad la tiene el guardalínea, quien levantó la bandera para decir que el balón salió.