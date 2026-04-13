A horas de la final de Copa, Medford tiró una dura crítica contra el reglamento que involucra a Alajuelense

Saprissa se juega un título este miércoles por la noche ante Sporting por la final de Copa en el estadio Edgardo Baltodano; sin embargo, Hernán Medford se mostró visiblemente molesto por una situación en el reglamento que puede traer cola de cara al domingo en Alajuela.

Los morados visitan a Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto el próximo domingo, por lo que el Pelícano está molesto por varios argumentos con los que se siente en desventaja de cara al clásico en el que los de Tibás se juegan sus opciones de mantenerse en la disputa por el primer puesto con Herediano.

Medford criticó el reglamento de la Copa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Esto no está planificado bien, nosotros jugamos el clásico, mientras Alajuela descansa, nosotros estamos jugando el miércoles, pasando cualquier cosa; además de que el reglamento es ilógico, si a mí me expulsan un jugador el miércoles, no puede jugar el clásico, entonces hacés lo mejor para llegar a la final, pero es una total desventaja porque hay reglas que no van, que tiene que ver la Copa y el campeonato nacional”, dijo en conferencia de prensa previo a la final ante los albinegros.

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Medford fue muy duro con los encargados de hacer la planificación de este certamen de copa.

“Las amarillas no cuentan, pero las rojas sí cuentan. Si van a hacer una copa el día de mañana, que se sienten con gente de fútbol, que planifiquemos y les ayudamos a montar un torneo de copa, para que sea interesante, porque hay que planificarla y sentarse para hacerlo, pero aunque la hemos tomado con mucha importancia, la copa está con reglamentos desastrosos”, acotó.

Saprissa viene de caer ante Liberia por el torneo nacional (JOHN DURAN/John Durán)

“Nosotros jugando el clásico el domingo con Alajuela y ellos descansando y sin probabilidades de que le expulsen a un jugador; entonces la planificación está mala. El torneo en sí no es malo, pero si se planifica bien, no tengo problema con que haya copa”, explicó Hernán.

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El duelo entre Saprissa y Sporting por el título de Copa será el miércoles a las 7 de la noche, mientras que el juego en el Morera Soto, el domingo a las 5 de la tarde.