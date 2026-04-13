Morados están hartos de Pablo Arboine, ¿ pero hay alguien que lo pueda sustituir?

Los aficionados del Saprissa llevan rato molestos con el rendimiento del defensor morado Pablo Arboine, quien ha sido blanco de críticas a lo largo del torneo por su rendimiento con los tibaseños.

Por el campeonato nacional, Arboine ha jugado en los quince encuentros del Clausura 2026 con el Monstruo; no obstante, el jugador ha sido cuestionado pese a contar con el apoyo de en su momento Vladimir Quesada y ahora con Hernán Medford de la misma manera.

Pablo Arboine fue estelar en la derrota en Liberia (JOHN DURAN/John Durán)

En este último duelo entre Liberia y Saprissa en la Cueva, en el segundo tanto de los pamperos, muchos criticaron a Pablo por su actuar pasivo ante John Paul Ruiz, que se fue solo sin marca para marcar el segundo con el que los de Tibás se alejaron del Herediano y, por ende, del primer puesto.

Aficionados morados hablan del momento de Arboine

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En La Teja conversamos con conocidos aficionados del Monstruo en redes sociales para conocer su sentir sobre el momento de Pablo y, en dado caso, que nos regalen ideas de otras opciones que puedan valer para el Pelícano dentro del once de Saprissa.

“El tema de Arboine es bastante complicado, ya que tiene buenas cualidades: es rápido, versátil, te juega de central o lateral, pero la realidad es otra; actualmente, está pasando un muy mal momento, de los peores que ha tenido en Saprissa”.

Pablo Arboine no pudo evitar ninguno de los dos tantos liberianos (JOHN DURAN/John Durán)

“Medford debería plantearse ver un poco para la banca a los jóvenes como Mathías Cordero de dos metros; creo que se le puede dar la oportunidad a un joven, también Thiago Cordero, que lo vimos en el torneo de Copa y lo hizo muy bien; creo que por ahí hay opciones con los Saprichamacos, ya que Arboine pasa por un momento complicado y un joven la podría aprovechar muy bien”, comentó el creador de contenido Krishua Mora, conocido como Saprimundo.

Rey de la Cancha, Roberto Fernández, es otro de los conocidos morados que habló con La Teja para opinar de la actualidad de Arboine, aunque este lo respalda un poco más.

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“Arboine se jugó un partido muy correcto contra Liberia, físicamente se le ve bien. Hace buena pareja con Kendall. Es criticado por muchos, pero soy de los pocos a los que les gusta su trabajo, aunque sí debo decir que ha cometido errores groseros durante el torneo”.

“Ahora bien, sí, me gustaría ver a un joven absorbiendo toda la experiencia que tiene Waston. Cordero, creo que está listo; sin embargo, el cortoplacismo que afecta a nuestro fútbol castiga a los jóvenes, ya que los entrenadores prefieren no jugársela”, explicó Rey de la Cancha.