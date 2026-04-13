La incomodísima pregunta que Kendall Waston respondió sobre Alajuelense tras derrota ante Liberia

La derrota del Saprissa en casa ante Liberia alejó a los de Tibás del primer puesto del Clausura 2026; no obstante, generó que la Liga Deportiva Alajuelense saliera de puestos de clasificación.

Los campeones nacionales ganaron en Grecia, el sábado, ante Sporting 0-2, algo que los hizo dormir en puestos de clasificación; no obstante, la alegría les duró muy poco, ya que el triunfo pampero los devolvió al quinto puesto, algo que no conseguían los guanacastecos en la Cueva desde 2009.

Kendall Waston afirma que el liderato es prioridad sobre la potencial eliminación de Alajuelense (JOHN DURAN/John Durán)

Al defensor tibaseño se le consultó acerca de ese morbo que generó la derrota de Saprissa ante Liberia precisamente el día que en Alajuela ocupaban una ayuda del máximo rival, pese a que dejar los tres puntos los alejó a cuatro de Heredia.

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“No, no, siempre buscar el primer lugar; al final y al cabo es problema de ellos, eso no nos incumbe a nosotros, porque uno entiende el morbo por la rivalidad entre equipos, pero para nosotros era primordial ganar ante Liberia”, respondió Waston sobre si era preferible perder el liderato con tal de que la Liga no esté entre los primeros cuatro lugares del Clausura 2026.

Waston anotó el gol del descuento ante Liberia (JOHN DURAN/John Durán)

El domingo se juega el clásico entre erizos y el Monstruo en el Morera Soto y, en caso de que el campeón nacional no logre salir con los tres puntos, la situación se le puede poner muy cuesta arriba de cara a la clasificación, ya que, tras el domingo, quedarían dos fechas, en las que los manudos reciben a Puntarenas y luego visitan el Edgardo Baltodano de Liberia.

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Los morados, por su parte, necesitan un par de pinchazos florenses y ganar sus juegos en Alajuela, luego ante Guadalupe en la Cueva y cerrar en el Lito Pérez de Puntarenas.

A los rojiamarillos les queda recibir a San Carlos, visitar Pérez Zeledón y cerrar en el Carlos Alvarado contra Sporting.